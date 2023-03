A breve Apple rilascerà iOS 16.4 con una serie di nuove funzionalità, tuttavia l’aggiornamento RC fornito ieri agli sviluppatori menziona due modelli di cuffie inedite.

Nel codice dell’update ci sono riferimenti a un modello Beats Studio Buds+, a nuove AirPods e alla custodia per AirPods.

Apple sta sviluppando le nuove cuffie Beats Studio Buds+

Il codice trovato in iOS 16.4 RC suggerisce che le Beats Studio Buds+ supporteranno la condivisione audio, il cambio automatico del dispositivo e “Hey Siri”, proprio come le AirPods e altre cuffie true wireless Beats dotate di un chip Apple, ma nonostante il supporto di queste funzionalità, sembra che le nuove Beats Studio Buds+ continueranno a utilizzare un chip Beats personalizzato anziché l’H1/H2 di Apple.

Al momento non è chiaro quando queste cuffie potrebbero essere annunciate, ma Apple potrebbe presentarle a breve considerando che è stato aggiunto il supporto a iOS 16.4 che verrà rilasciato al pubblico nei prossimi giorni.

La versione beta di iOS 16.4 presenta inoltre riferimenti alle cuffie AirPods con un numero di modello A3048 e a una custodia per AirPods con numero di modello A2968.

Finora non sono emerse voci relative a nuove AirPods potenzialmente in arrivo, inoltre Apple ha già aggiornato il prodotto nel 2021.

Non è chiaro dunque se ci siano effettivamente nuovi AirPods in arrivo o se si tratti di qualcosa relativo al passaggio allo standard USB-C per quanto riguarda la custodia di ricarica.

