Ford Explorer è una nuova auto elettrica appena annunciata dall’Ovale Blu. Si tratta di una macchina che incarna lo spirito avventuriero della tradizione declinato in versione moderna, con forme squadrate, tanto minimalismo e tecnologia. Costerà meno di 45.000 euro, e in attesa di conoscere le informazioni relative ai motori e alla batteria, scopriamone i principali dettagli.

Caratteristiche e immagini della nuova Ford Explorer elettrica

È un SUV elettrico con 5 posti e con un bagagliaio di ben 470 litri, lungo poco meno di 4 metri e mezzo, (4,46 m per la precisione) e basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Per certi versi è quindi vicina alla Volkswagen ID.4, auto con cui non condivide affatto le linee estetiche.

La nuova Ford Explorer elettrica è infatti molto più futuristica nelle linee, con un frontale largo, piatto e alto in cui spicca la firma a freccia dei fari, affusolati e ripresi nei gruppi ottici posteriori. Piuttosto che con quella Volkswagen, per proporzioni (non per dimensioni) risulta un po’ simile alla Jeep Avenger, ma basta un’occhiata agli interni per comprendere che la Ford è decisamente più futuristica.

Lo schermo centrale è da ben 15 pollici a sviluppo verticale, incastonato al centro della plancia e regolabile in altezza per risultare il più leggibile possibile in ogni situazione, con alle spalle un vano portaoggetti lontano da occhi indiscreti a cui se ne aggiunge un altro in grado di ospitare notebook fino a 15 pollici.

A supporto c’è il quadro strumenti digitale, molto più piccolo e schiacciato considerando i suoi 5″ di diagonale. Il sistema di infotainment è il SYNC Move, compatibile anche con Android Auto e Apple CarPlay, entrambi anche in versione wireless.

Nonostante Ford non abbia condiviso informazioni relative alla batteria e al motore, sappiamo che la nuova Explorer elettrica arriverà in versione con trazione posteriore o integrale e potrà ricaricarsi dal 10% all’80% in 25 minuti sfruttando la tecnologia di ricarica rapida supportata.

Per quanto riguarda invece i sistemi di assistenza alla guida, l’auto può contare su 12 sensori ad ultrasuoni, su 5 telecamere e 3 radar; ci sono anche il Lane Centing e l’Assisted Lane Change che permettono di cambiare corsia oltre a mantenere l’auto in traiettoria.

La nuova Ford Explorer elettrica sarà disponibile in Europa entro quest’anno in due versioni: Explorer e Explorer Premium. Come anticipato, il prezzo di partenza è inferiore a 45.000 euro, e se volete saperne di più da qui potete scoprirla meglio con un test drive virtuale.

