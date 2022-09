Si chiama ID. XTREME Concept la novità che Volkswagen ha presentato oggi, un prototipo basato sulla ID.4 GTX che punta a stupire, soprattutto chi ama il fuoristrada ed è incuriosito dalle auto elettriche, un mix che questo nuovo gioiellino coniuga alla perfezione. Viene svelata dalla Casa tedesca all’indomani della presentazione della nuova gamma elettrica di Jeep, gamma con cui condivide il suo spirito fuoristradistico, come sta a intendere il nome, ma anche la location in cui la vediamo per la prima volta.

Il lato off-road della ID.4: nei dettagli della ID. XTREME Concept

Volkswagen l’ha presentata infatti a Locarno, nota cittadina del Canton Ticino in cui certo non mancano le strade e i sentieri adatti a un’auto come lei. ID. XTREME Concept è un prototipo che Silke Bagschik, responsabile della linea di prodotti con piattaforma MEB, presenta così: Con l’ID. XTREME stiamo portando la mobilità elettrica da VW a un nuovo livello di prestazioni. Lei è un’auto realizzata dai fan della famiglia ID di Volkswagen di Locarno. Siamo impazienti di scoprire come reagiranno i fan della mobilità elettrica di fronte a questo veicolo. E proprio sulla base dei feedback della community decideremo come procedere con il progetto. Dunque, partiamo dal presupposto che si tratta di un prototipo, ma di cui al momento non escludiamo arrivino ulteriori sviluppi (difficilmente per tutti).

Esteticamente parlando la ID. XTREME Concept si presenta come un vero e proprio fuoristrada, con sospensioni rialzate che lasciano ampio margine di movimento alle ruote, composte da pneumatici da rally ben tassellati, con una spalla piuttosto generosa e piazzati su dei cerchi in lega da 18″. Non mancano le protezioni per i paraurti, il sottoscocca chiuso in alluminio, una bull bar per tenere al sicuro il frontale e anche una barra a LED sorretta dalle barre portapacchi per eventuali giri off-road in notturna.

Anche dentro vanta diverse particolarità, fra cui diverse parti in Alcantara, sedili rinnovati e vari elementi colorati arancio, a richiamare le grafiche della carrozzeria. Fra le chicche, come non menzionare la cura che Volkswagen Design ha riservato al sound, sviluppato e studiato appositamente per essere liberato all’esterno attraverso un generatore piazzato in prossimità delle ruote (di cui purtroppo non abbiamo dimostrazione).

Come anticipato, la base di ID. XTREME Concept è la ID.4 GTX, il cui powertrain è stato tuttavia modificato e portato a ben 387 cavalli di potenza. La batteria utilizzata per il prototipo è una 82 kWh. In ogni caso, difficilmente la vedremo nei concessionari perché si tratta piuttosto di un esempio del potenziale di una delle auto elettriche più vendute e desiderate. Che Volkswagen stia testando il campo per eventuali e futuri mezzi off-roard a batteria? Non lo escludiamo affatto, anzi.

