I processori Ryzen 7000 Series per desktop di AMD sono oramai realtà e rappresentano una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di una CPU ad alte prestazioni per il proprio PC. Per sostenere al meglio il lancio delle nuove CPU, AMD ha annunciato l’avvio della nuova promozione AMD Ryzen 7000 Combo Deals. Si tratta di una campagna promozionale internazionale che coinvolge anche l’Italia, garantendo agli utenti del nostro Paese la possibilità di accedere a sconti su motherboard AM5 e memory kit DDR5. In questo modo, passare ad un nuovo processore Ryzen 7000 diventa più facile ed economico grazie alla possibilità di abbinare una nuova scheda madre e un kit di memorie RAM DDR5 da acquistare a prezzo scontato. Vediamo i dettagli della promozione.

AMD Ryzen 7000 Combo Deals: l’occasione giusta per aggiornare il proprio PC

Con la nuova promozione AMD Ryzen 7000 Combo Deals è possibile accedere a sconti su motherboard X670 e B650 e su kit di memoria DDR5, con configurazioni 2×8 GB e 2×16 GB, dei principali produttori di memorie come Corsair, ADATA, GeIL e Kingston Technology. In questo modo, sarà possibile affiancare ad una CPU Ryzen 7000 i componenti giusti per ottenere il massimo delle performance, sfruttando appieno tutte le ultime tecnologie supportate da AMD (come PCIe 5.0 e DDR5). Da notare, inoltre, che optando per uno dei bundle in promozione si riceverà in regalo un codice per riscattare Star Wars Jedi: Survivor, nuovo titolo in uscita ad aprile.

Per il mercato italiano, la promozione AMD Ryzen 7000 Combo Deals è supportata da due store partner, NEXT e Drako. Accedendo alle pagine promozionali dei rispettivi store, che lasciamo linkate qui di seguito, potrete scoprire le offerte disponibili ed acquistare i componenti giusti (ad un buon prezzo) da affiancare ad un nuovo processore AMD Ryzen 7000 per desktop. Le promozioni saranno disponibili fino al prossimo 1° aprile 2023. Da notare che scegliendo di pagare con PayPal sarà possibile beneficiare del pagamento in 3 rate senza interessi.

Ecco i link per le offerte:

Ricordiamo che AMD ha presentato i nuovi AMD Ryzen 7000 per desktop lo scorso settembre, anticipando un notevole passo in avanti in termini di performance ed efficienza grazie alla nuova architettura Zen 4. Successivamente, l’azienda ha svelato le varianti da 65 W delle CPU Ryzen 7000, pensate per ridurre i consumi garantendo ugualmente ottime prestazioni. Più di recente, invece, AMD ha portato sul mercato i Ryzen 7000X3D con tecnologia 3D V-Cache che garantiscono una marcia in più nel gaming.

L’offerta di CPU di nuova generazione di AMD è, quindi, molto ricca con tante opzioni tra cui scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Dopo alcuni problemi legati alla scarsa disponibilità, oggi i processori Ryzen 7000 per desktop sono facilmente acquistabili presso tutti i rivenditori (li trovate anche su Amazon) garantendo la possibilità a tutti gli utenti di aggiornare il proprio PC con un nuovo processore ad alte prestazioni.

