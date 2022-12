AMD prepara un importante aggiornamento per la sua gamma di CPU che, lo scorso mese di settembre, ha registrato il debutto dei Ryzen 7000 per desktop basati su architettura Zen 4. Per il momento, AMD ha lanciato solo le versioni X della nuova gamma di processori. Con l’inizio del 2023, invece, l’azienda prepara l’arrivo di ulteriori novità. Sono in arrivo, infatti, il Ryzen 5 7600, il Ryzen 7 7700 ed il Ryzen 9 7900.

Queste tre nuove CPU saranno disponibili già nel corso del mese di gennaio e, come confermato da un leak di Videocardz, presenteranno lo stesso numero di Core delle varianti X ma un TDP ridotto a 65 W. Nonostante il calo netto del TDP, però, le nuove CPU dovrebbero presentare prestazioni decisamente interessanti. Vediamo, quindi, quali dovrebbero essere le specifiche tecniche e i prezzi dei nuovi processori Ryzen in arrivo sul mercato.

AMD Ryzen 7000: ecco tutte le novità in arrivo a gennaio 2023

Il nuovo leak di queste ore ci anticipa specifiche e prezzi dei tre nuovi processori Ryzen per desktop in arrivo da AMD. Secondo le informazioni diffuse dalla fonte, i nuovi processori saranno protagonisti di un lancio ufficiale il prossimo 9 di gennaio. Se questa data dovesse essere confermata, potremmo aspettarci un lancio anche in Italia entro la fine del mese di gennaio, con la gamma di CPU desktop di AMD che potrebbe, quindi, registrare un importante aggiornamento.

Il primo nuovo modello in arrivo, stando al leak, è il Ryzen 9 7900 con 12 Core e 24 Thread. Questo processore dovrebbe presentare un clock base di 3,7 GHz (1 GHz in meno rispetto alla versione X) ed un Boost Clock di 5,4 GHz. Come detto in precedenza, il TDP sarà ridotto, passando da 170 W a 65 W. Secondo le prime informazioni, il prezzo dovrebbe essere di circa 429 dollari e, quindi, molto vicino alla variante X, almeno per quanto riguarda il listino.

La second novità che AMD dovrebbe portare sul mercato nel corso del prossimo mese di gennaio è il Ryzen 7 7700. Anche in questo caso si tratta di processore molto simile alla versione X con la presenza di 8 Core e 16 Thread. Secondo quanto emerso dal nuovo leak, il processore dovrebbe arrivare sul mercato con un clock base di 3,8 GHz ed un Boost Clock di 5,3 GHz. Per quanto riguarda il TDP, come anticipato in precedenza, il valore fissato da AMD dovrebbe essere di 65 W, in netto calo rispetto ai 105 W della variante X. Il prezzo di lancio dovrebbe essere di 329 dollari, anche in questo caso molto vicino alla versione X.

A completare la gamma di novità di casa AMD per l’inizio del 2023 ci sarà, stando al nuovo leak, il Ryzen 5 7600, modello destinato a diventare il nuovo riferimento della gamma per via dell’ottimo rapporto qualità/prezzo. Questo processore potrà contare su 6 Core e 12 Thread e su di un TDP ridotto a 65 W rispetto ai 105 W della versione X. Per quanto riguarda le frequenze, il Base Clock dovrebbe essere di 3,8 GHz con un Boost Clock di 5,1 GHz. Il prezzo di lancio, relativo al mercato americano, dovrebbe essere di 229 dollari.

Un notevole passo in avanti prestazionale in gaming rispetto alla precedente generazione

La nuova gamma di CPU AMD, grazie all’architettura Zen 4 ad alta efficienza, promette davvero bene in termini di performance. Secondo il leak di queste ore, il confronto con la precedente generazione di CPU Ryzen, andrà a certificare i notevoli passi in avanti di AMD in termini di prestazioni, in particolare per quanto riguarda il gaming. Le informazioni diffuse dalla fonte riguardano un confronto tra l’ancora inedito Ryzen 9 7900 ed il modello di precedente generazione Ryzen 9 5900X (con TDP da 105 W).

Nei test in gaming (con i due processori accoppiati ad una Radeon RX 6950XT e allo stesso quantitativo di memoria RAM, DDR5 per il processore Zen 4 e DDR4 per la precedente generazione), il nuovo Ryzen 9 7900 avrà un vantaggio netto, nonostante un prezzo e dei consumi nettamente inferiori. Il confronto tra le due CPU si chiude, stando ai dati diffusi in queste ore, con un vantaggio del +19% per il nuovo Ryzen 9 7900 che, quindi, nonostante un TDP da appena 65 W riesce a sfruttare al meglio i vantaggi della nuova architettura, arrivando a raggiungere prestazioni superiori fino ad un massimo del +35% in alcuni giochi.

Il gap prestazionale tra il nuovo processore di AMD e la precedente generazione dovrebbe riguardare anche altri contesti di utilizzo. La nuova gamma di CPU dell’azienda, grazie alle potenzialità dell’architettura Zen 4, sembra, quindi, avere tutte le carte in regola per offrire un livello di performance elevatissimo a fronte di consumi energetici e, probabilmente, di temperature, molto contenute. Per saperne di più, in ogni caso, sarà necessario attendere il prossimo mese di gennaio. In particolare, l’appuntamento con il lancio delle nuove CPU è fissato per il prossimo 9 di gennaio.

