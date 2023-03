Amazfit GTR Mini è un nuovo smartwatch che il marchio di Zepp Health ha ufficializzato oggi. Si tratta di un orologio abbastanza economico, ma dotato di uno schermo AMOLED circolare, di una buona autonomia e con una dotazione di sensori molto completa. Scopriamone meglio le caratteristiche e a che prezzo arriva in Italia.

Caratteristiche e funzioni di Amazfit GTR Mini

Amazfit GTR Mini è un orologio abbastanza elegante, dotato di un corpo in plastica, ma con ghiera e tasto in acciaio, di colore diverso a seconda della variante scelta (oro/rosa, blu o nera). Misura 42 mm di diametro, è spesso 9,25 mm e pesa 24,6 grammi, ingombri che rispetto ai 46 x 10,6 mm e ai 34 grammi di peso di Amazfit GTR 4 si faranno certo sentire. Ne consegue quindi la presenza di uno schermo più piccolo, da 1,28″ anziché da 1,43″, schermo che su Amazfit GTR Mini è un AMOLED con risoluzione HD.

I sensori integrati in questo nuovo orologio di Amazfit sono vari. Oltre al cardiofrequenzimetro per la frequenza cardiaca, l’orologio è in grado di misurare l’ossigenazione del sangue, i livelli di stress, di monitorare il sonno e altro. Per quanto riguarda invece il tracciamento delle attività, c’è il GPS che permette di monitorare anche gli sport all’aperto.

La batteria di Amazfit GTR Mini è da 280 mAh e, nonostante le dimensioni promette fino a 14 giorni di autonomia con un utilizzo tipico (non meglio specificato), che diventano 20 attivando la modalità di risparmio energetico. Non manca la resistenza alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri.

Per quanto riguarda invece le funzioni, Amazfit GTR Mini supporta oltre 120 modalità sportive, 7 delle quali può riconoscerle automaticamente (utile nel caso in cui ci si dimentichi di avviare la registrazione, ad esempio), e offre all’utente un’ampia selezione di quadranti con cui personalizzare lo smartwatch in vario modo: di serie ce ne sono più di 80 e c’è la possibilità di caricare anche 3 immagini, magari delle foto da alternare a proprio piacimento.

Amazfit GTR Mini: prezzo e disponibilità in Italia

Amazfit GTR Mini è disponibile da oggi sul mercato italiano nei colori Midnight Black, Misty Pink e Ocean Blue. Costa 129,90 euro e lo potete acquistare sia dal sito di Amazfit che su Amazon.

