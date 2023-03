Gli speaker smart fanno ormai parte della quotidianità di tantissimi utenti e, quando si parla di prodotti di elevata qualità e dal design curato, è difficile non fare il nome di Sonos: anticipato da una serie di indiscrezioni anche molto accurate, il noto produttore ha ufficializzato proprio quest’oggi i suoi nuovi speaker intelligenti Era 300 ed Era 100, che promettono di rappresentare la porta d’accesso al futuro dell’Immersive Listening.

Sonos Era 300 ed Era 100: nuova generazione di speaker smart

Gli speaker smart rappresentano spesso e volentieri il centro di controllo della smart home, per questo motivo costituiscono solitamente il punto di partenza di qualsiasi approccio — anche timido — a tale mondo. Nel caso di Sonos Era 300 e Sonos Era 100, va detto che si tratta di prodotti molto attesi: solo nelle scorse settimane erano trapelate le prime informazioni sul loro conto e poi un leak bello corposo su tutte le novità portate in dote da questi dispositivi. Oggi, 7 marzo 2023, tutti questi discorsi escono dal terreno delle indiscrezioni e assumono caratura ufficiale attraverso l’annuncio di Sonos.

Era 300 si pone come il prodotto innovativo, rinnovato nel design e pensato per portare l’audio spaziale con Dolby Atmos in milioni di case; Era 100, invece, raccoglie l’eredità del campione di vendite Sonos One. I due modelli condividono la solita cura per i dettagli, un focus sulla connettività e la tecnologia Trueplay e sono altresì i primi a rispettare i nuovi standard di design Sonos, che includono longevità, utilizzo di tecnologie ad alta efficienza energetica — Sono parla di meno di due watt di consumo in stato di inattività e di una nuova modalità di sospensione avanzata — e sfruttamento di materiali riciclati post-consumo (PCR): tali sono la plastica utilizzata per costruire gli speaker e la carta delle confezioni di vendita.

Tornando ai punti in comune, si segnalano la nuova UI intuitiva che include uno slider del volume capacitivo, nonché le possibilità di gestione tramite Sonos Voice Control, l’app Sonos per iOS ed Android, Apple AirPlay 2 e la connettività WiFi, Bluetooth e cablata.

Il CEO di Sonos, Patrick Spence, li ha presentati così:

«In un’epoca di costante rumore di fondo, l’ascolto di qualità assume più importanza che mai. La nostra visione consiste nel rendere l’ascolto un’esperienza carica di sensazioni e nell’aiutare i nostri clienti a provare gioia ed entusiasmo durante l’ascolto dei loro contenuti musicali e audio preferiti. La famiglia Era è la nuova generazione di smart speaker, che incarna il nostro impegno per l’innovazione in campo audio, un design responsabile e un profondo legame con la community dei creatori di contenuti».

Sonos Era 300: quello tutto nuovo

Sonos Era 300 è il fiore all’occhiello della gamma e punta con decisione sull’audio spaziale offerto da Dolby Atmos. Il produttore parla di un risultato senza precedenti per uno speaker compatto, che può contare su ben sei driver che direzionano il suono verso sinistra, destra, frontalmente e posteriormente. Kevin J. Yeaman, President e CEO di Dolby Laboratories, ha sottolineato come Era 300 incarni alla perfezione questa nuova idea di esperienza d’ascolto immersiva.

Lo speaker si presenta con un elegante design a clessidra, con una cura maniacale di ogni dettaglio finalizzata al miglioramento dell’esperienza di ascolto. Si tratta del primo modello del brand a offrire un suono surround multi-channel, prestandosi all’utilizzo come canale posteriore di impianti home theater; non manca la possibilità di accoppiamento con Arc o Beam (Gen 2) per ottenere risultati ancora più appaganti.

Sonos ha lavorato di fino, prestando orecchio ad artisti e creativi, inclusi i membri del Sonos Soundboard; adesso il verdetto spetterà alle prove sul campo.

Sonos Era 100: un nuovo punto di partenza

Sonos Era 100 è chiamato a raccogliere l’eredità del popolare Sonos One; il nuovo speaker è leggermente cresciuto in termini di dimensioni e vanta un hardware e un software tutti nuovi, così come un’acustica di nuova generazione e un design che promette di restituire un suono stereo e bassi profondi.

A questo proposito, si segnala la presenza di due tweeter per le alte frequenze direzionati a destra e sinistra e un midwoofer più grande che si occupa dei bassi. Tutto ciò è inserito in un design compatto e che di certo non sfigura nel contesto di un arredamento moderno. I più esigenti, poi, potranno accoppiare due Era 100 ad una soundbar per creare un effetto surround soddisfacente.

Prezzi e disponibilità

Entrambi gli speaker saranno disponibili in Italia dal 28 marzo 2023 e sono già in pre-ordine sul sito ufficiale:

Sonos Era 300 costa 499 euro ed è disponibile in Bianco e Nero. Ecco il link diretto.

costa ed è disponibile in Bianco e Nero. Ecco il link diretto. Sonos Era 100 costa 279 euro ed è disponibile in Bianco e Nero. Ecco il link diretto.

