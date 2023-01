Dopo aver introdotto a sorpresa una nuova versione di HomePod, Apple sembra intenzionata a rafforzare la propria presenza nel mondo della smart home con un nuovo dispositivo dedicato al controllo centralizzato della domotica. Ad affermarlo è Bloomberg, secondo cui l’azienda di Cupertino starebbe già lavorando a una soluzione in tal senso, anche se con ogni probabilità dovremo attendere il prossimo anno per poterla acquistare.

Uno schermo per la smart home ma non solo

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo dispositivo in via di sviluppo sarebbe una sorta di iPad di fascia bassa, senza particolari pretese dal punto di vista delle prestazioni. Una scelta corretta visto che non dovrebbe far girare applicazioni particolarmente affamate di potenza.

Con una soluzione di questo tipo Apple si troverebbe a competere con Amazon e la sua linea di prodotti Echo Show e Google, che può contare sui prodotti Nest Hub. La compagnia guidata da Tim Cook starebbe pensando a una soluzione da fissare al muro o ad altri oggetti con un sistema magnetico, per averlo sempre a disposizione in qualsiasi punto della casa.

In questo modo l’utente potrebbe controllare i dispositivi intelligenti della casa, in particolar modo luci e termostati, ma anche altri elettrodomestici, e gestire allo stesso tempo le chiamate con FaceTime. Le informazioni raccolte da Bloomberg indicano che Apple ha valutato l’idea di realizzare un dispositivo più grande di un normale iPad, visto che non ci sarebbero limitazioni dettate dalla portabilità, ma al momento non ci sono dettagli per quanto riguarda questa parte del progetto.

Bloomberg prosegue affermando che Apple starebbe pianificando una nuova versione di Apple TV, dotata di un processore completamente rivisitato, senza però novità significative per quanto riguarda il design della parte esterna. Anche in questo caso però sarà necessario attendere il 2024 per vederla sugli scaffali virtuali e non e poterla acquistare.

Chiudiamo con un terzo dispositivo che dovrebbe combinare Apple TV e Home Pod, con l’aggiunta di una telecamera FaceTime, dedicato quindi alla casa a 360 gradi. Il progetto avrebbe subito numerosi contrattempi, tanto che il lancio, ipotizzato inizialmente per quest’anno, sarebbe slittato al prossimo anno.

In copertina iPad Mini