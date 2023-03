Silvergate Capital Corporation ha annunciato la sua chiusura. La decisione sarebbe motivata dagli sviluppi normativi del settore e secondo la dirigenza dell’azienda una liquidazione ordinata delle operazioni in essere rappresenterebbe la strada migliore. Sembra comunque che per i clienti della banca si prospetti il rientro dalle proprie esposizioni, cosa non proprio scontata quando si sono iniziate a diffondere le prime indiscrezioni su quanto stava accadendo. Per portare a termine questa fase, l’azienda si appoggerà a Centerview Partners, che fungerà da consulente finanziario, mentre Cravath, Swaine & Moore fornirà servizi legali. Va anche ricordato che già nel quarto trimestre dell’anno passato i depositi presenti al suo interno erano crollati da 8,1 a 3,8 miliardi di dollari.

Silvergate annuncia la propria chiusura

Il comunicato di Silvergate non rappresenta certo una sorpresa, dopo che era trapelata la notizia relativa alla mancata presentazione del rapporto annuale presso la Securities and Exchange Commission, l’autorità di controllo dei mercati finanziari degli Stati Uniti.

Una mancanza che aveva ben presto provocato il crollo del titolo azionario, il quale ha lasciato sul terreno il 72% del suo valore di mercato dall’inizio dell’anno. A provocare lo smottamento erano stati in particolare i riflessi del crypto winter in atto, con una lunga teoria di fallimenti, tra cui quello di FTX. Silvergate, in particolare, deteneva 700 milioni di dollari che sono stati sequestrati a Sam Bankman Fried, dopo l’apertura delle indagini sull’exchange fallito.

L’uscita di scena di Silvergate apre alcuni problemi di non poco conto. Il primo è rappresentato dal fatto che a sostituire la banca potrebbero essere autorità molto meno disposte a seguire leggi e regolamenti. Un aspetto che è saltato fuori proprio in questa occasione, in cui i clienti potranno comunque rientrare dei soldi messi in deposito, a differenza di quanto accaduto nelle altre vicende che hanno caratterizzato la scena crypto nel corso degli anni.