Nothing potrebbe a breve espandere il suo catalogo con una nuova categoria di prodotto. Dopo lo smartphone Nothing Phone (1) e le cuffie true wireless Nothing Ear (1), l’azienda capitanata da Carl Pei potrebbe presto introdurre sul mercato il suo primo altoparlante intelligente.

Uno smart speaker di Nothing in arrivo?

Secondo quanto trapelato per mano del noto informatore Kuba Wojciechowski, il presunto smart speaker di Nothing potrebbe avere un design unico come gli altri prodotti dell’azienda.

Secondo il render condiviso da 91mobiles visibile nell’immagine di copertina, il dispositivo presenta un design squadrato con pulsanti per volume, accensione e altro su entrambi i lati, inoltre sembra esserci anche un logo “Nothing”.

L’immagine mostra anche i ritagli degli altoparlanti e delle imbottiture in gomma nella parte inferiore che dovrebbero garantire stabilità quando il prodotto è appoggiato su superfici piane.

Il leaker non ha menzionato alcuna specifica tecnica dello speaker e nemmeno una presunta data di lancio del prodotto, inoltre non è noto se potrebbe chiamarsi “Nothing speaker” o “Nothing speaker (1)”.

Nel frattempo la società sta lavorando sulle cuffie Nothing Ear (2) e sullo smartphone Nothing Phone (2) che adotterà un chipset Snapdragon di punta.

