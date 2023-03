TikTok sta introducendo nuove impostazioni che hanno lo scopo di ridurre il tempo che gli adolescenti trascorrono nell’app e di consentire ai genitori di monitorare l’attività dei propri figli sul social.

La società afferma che imposterà automaticamente un limite di tempo di utilizzo giornaliero di 60 minuti per gli utenti di età inferiore a 18 anni, che tuttavia potranno estendere inserendo un codice, e se gli adolescenti scelgono di disattivare del tutto il limite di tempo, TikTok chiederà loro di impostarne uno se trascorrono più di 100 minuti nell’app.

TikTok sta potenziando anche le funzionalità di controllo parentale

La piattaforma sta inoltre aggiungendo nuove funzionalità di controllo parentale tramite la funzionalità “Collegamento Famigliare” che permette ai genitori di monitorare l’attività dei propri figli su TikTok.

I genitori potranno impostare i limiti di tempo di utilizzo dell’app e consultare i dati relativi al tempo trascorso dai propri figli sul social, alla frequenza con cui aprono l’app e in quali momenti della giornata la utilizzano di più.

Inoltre i genitori saranno in grado di decidere quando i loro figli possono ricevere notifiche e filtrare gli argomenti che non vogliono che appaiano nei loro feed “Per Te”.

TikTok è stata spesso criticata di non proteggere in maniera adeguata gli utenti più giovani, inoltre è nel mirino di vari governi. Dopo la Camera dei Rappresentanti USA e la Commissione europea, ora anche in Italia sembra stia avanzando l’ipotesi di un blocco nei confronti di TikTok per i dipendenti pubblici.

