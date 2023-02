In Italia ammonterebbe a circa 14 milioni il numero di coloro che hanno provveduto a montare TikTok sul proprio smartphone o dispositivo analogo, quindi quasi un decimo dell’utenza complessiva vantata dal social in Europa.

Un numero tale da spingere già il governo guidato da Giuseppe Conte ad aprire un’indagine conoscitiva, nel 2020, la quale venne affidata all’AISE (Agenzia per le Informazioni e la Sicurezza Esterna) e al DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza).

Nello stesso 2020 anche il Garante per la Privacy si mosse per richiedere al Comitato europeo per la protezione dei dati personali di attivarsi per cercare di capire i pericoli per la privacy dei minori iscritti a TikTok.

Alla fine di quelle indagini venne chiesto a ByteDance di verificare in maniera stringente l’effettiva età dei suoi iscritti. Resta ora da vedere se il governo italiano vorrà adeguarsi alla linea di scontro che sembra ormai essere stata adottata dall’UE, o se proverà invece a varare una linea autonoma, in un momento in cui il Made in Italy continua a crescere in Cina. Un dato di cui Roma dovrà tenere conto, alla luce della durezza della risposta di Pechino nei confronti delle quattro aziende sanzionate di recente e ricordate all’inizio, con conseguente perdita di 3 miliardi di euro in termini di fatturato.

