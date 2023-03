Dopo aver presentato sul finire dello scorso anno i suoi ultimi monopattini elettrici, Segway torna a far parlare di sé grazie al palcoscenico del Mobile World Congress, l’azienda ha infatti deciso di utilizzare la fiera per annunciare il lancio di due nuovi prodotti, uno scooter elettrico e un gokart; scopriamo insieme qualche dettaglio.

Segway annuncia E300SE, il suo ultimo scooter elettrico

Partiamo con una tipologia di prodotto che non è completamente nuova per il brand, a marzo dello scorso anno infatti Segway presentò il suo scooter di fascia bassa E110A, ora l’azienda punta più in alto annunciando un prodotto con specifiche decisamente migliori.

Il nuovo scooter si chiama Segway E300SE, è alimentato da un motore con potenza di picco di 10 KW con una coppia fino a 200 Nm, tali specifiche permettono di guidare il veicolo fino ad una velocità massima di 105 Km/h, potendo accelerare fino a 50 Km/h in soli 2,9 secondi. Lo scooter vanta cinque modalità di guida differenti, compresa una modalità di assistenza che, in caso di problemi, può tornare utile all’utente per spingere lo scooter fino a 4 Km/h.

Grazie alla dotazione composta da due batterie da 2.000 Wh, il veicolo è in grado di garantire un’autonomia di 130 Km con una singola carica, ma è anche possibile acquistare un terzo alimentatore in grado di aumentare l’autonomia. Lo scooter vanta poi la frenata ABS, un TCS (Traction Control System) intelligente, nonché un sistema a doppia sospensione che include un ammortizzatore idraulico e uno a molla nella parte anteriore e una sospensione posteriore regolabile a molla e azoto pressurizzato.

Lo scooter ha un faro a LED in grado di proiettare un raggio fino a 70 m, il cruscotto a LED permette all’utente di visualizzare informazioni come velocità, autonomia e livello della batteria, è inoltre dotato di connettività Bluetooth per visualizzare le statistiche nell’apposita applicazione; l’applicazione inoltre può anche essere utilizzata per bloccare o sbloccare da remoto lo scooter, oltre che per localizzarlo tramite GPS.

Lo scooter Segway E300SE è atteso in Europa per questa primavera, al prezzo di 4.790 euro per la versione standard.

Ecco Ninebot Gokart PRO, il primo gokart di Segway

Non solo scooter dunque, in occasione della fiera di Barcellona Segway ha annunciato anche Ninebot Gokart PRO, dotato di un motore con potenza di picco di 4.900 W è in grado di raggiungere una velocità di 40 Km/h, secondo l’azienda questo sarebbe superiore alle prestazioni dei 150 cc, sviluppando un’accelerazione fino a 1,02 G e una coppia di 96 Nm. Quattro le modalità di guida disponibili, compresa quella dedicata ai principianti che non supera gli 8 Km/h di velocità.

Il kart è equipaggiato con una batteria da 432 Wh che è in grado di fornire un’autonomia di 25 Km con una singola carica; Gokart PRO è in grado di affrontare pendenze fino al 26% e i pneumatici posteriori sono realizzati con un nuovo elastomero termoplastico per una migliore esperienza di drifting. Presenta inoltre una combinazione di freni elettronici e freno a mano meccanico per garantire una maggior sicurezza durante l’utilizzo, ha un volante regolabile e supporta carichi fino a 100 Kg.

Il veicolo è equipaggiato con un trasportatore autobilanciante staccabile e può essere ripiegato su sé stesso, completa la dotazione un altoparlante Bluetooth integrato. Segway Ninebot Gokart PRO è già disponibile negli Stati Uniti ma arriverà anche in Europa questa primavera, ad un prezzo di 1.899 euro.

