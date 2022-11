Segway-Ninebot presenta le ultime novità nel settore della mobilità elettrica introducendo i monopattini elettrici della nuova Serie F e l’ultima linea P. A seguire le caratteristiche e i prezzi dei vari modelli.

Monopattini elettrici Segway-Ninebot Serie F

I tre nuovi modelli della serie F presentano un design rinnovato e integrano nuove tecnologie che migliorano l’esperienza di guida, rendendoli ideali per tutti gli spostamenti giornalieri in città.

Il monopattino entry-level F25I è munito di indicatori di direzione anteriori e posteriori che possono essere azionati dal manubrio e adotta un freno a disco migliorato e altamente resistente.

Questo modello è in grado di superare pendenze fino al 10% grazie alla potenza del motore da 300 W. Gli pneumatici da 10 pollici sono dotati di una camera d’aria che aumenta le prestazioni e stabilizza la guida anche su terreni dissestati.

Il modello F40I è spinto da un motore da 350W ed è in grado di affrontare le pendenze fino al 20% portando un carico di 120 Kg. Gli pneumatici da 10 pollici sono trattati con uno strato di gelatina interno che riduce al minimo il rischio di foratura.

Grazie alle ruote pneumatiche e alla certificazione IPX5 per la resistenza all’acqua, l’F40I si può guidare anche in condizioni di pioggia leggera senza perdita di prestazioni, inoltre il disegno a diamante della pedana evita di scivolare mentre si guida.

L’F65I è il monopattino più adatto per chi deve percorrere lunghe distanze, grazie all’autonomia più ampia di tutta la serie F che permette una percorrenza di 65 km.

I monopattini F25I, F40I, F65I di Segway-Ninebot raggiungono tutti una velocità massima di 25 km/h, mentre differiscono sul fronte dell’autonomia che varia da 25, 40 e 65 km e sulle pendenze affrontabili tra il 10% e 20% a seconda del modello.

Tutti i modelli presentano indicatori di direzione integrati e una luce frontale ad alta luminosità da 2,1W, nonché luci di frenata posteriori e catarifrangenti certificati E-MARK (anteriori, laterali e posteriori) per viaggiare in sicurezza anche in condizioni di scarsa visibilità.

I monopattini della nuova serie F dispongono tutti di un porta-targa assicurativo integrato sul parafango posteriore e possono essere connessi all’app Segway Ninebot tramite Bluetooth.

Il meccanismo di piegatura in due fasi permette inoltre di riporli facilmente in auto, sui mezzi pubblici o di trasportarli comodamente con una sola mano.

Infine, il sistema eco-friendly di frenata rigenerativa assicura che tutta l’energia venga sfruttata e utilizzata, mentre lo Smart Battery Management System (BMS) monitora costantemente le prestazioni della batteria.

Monopattino elettrico Segway-Ninebot Serie P

Il Ninebot P65I è animato da un motore brushless da 500W che permette di viaggiare in città a una velocità massima di 25 km/h e di percorrere 65 km.

Gli pneumatici Segpower Cross Season da 10,5 pollici sono stati progettati per assicurare un’aderenza tale da impedire di scivolare durante la corsa, mentre lo strato di gelatina integrato all’interno degli pneumatici riduce il rischio di foratura, migliora l’aderenza alla strada, limita la possibilità di sbandata e permette di affrontare facilmente pendenze fino al 22%.

L’ampia pedana e il manubrio antiscivolo garantiscono un’esperienza completa anche in caso di pioggia grazie alla certificazione IPX5.

Il moderno cruscotto fornisce informazioni utili all’utilizzatore, mentre la porta di ricarica consente agli utenti di caricare i propri dispositivi elettronici durante la guida.

Il monopattino offre il sistema di sblocco intelligente tramite tag NFC e un meccanismo di piegatura estremamente semplificato consente di ripiegare il veicolo in soli tre secondi.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monopattini elettrici Segway-Ninebot

I monopattini elettrici della nuova Serie F e l’ultima linea P sono disponibili ai seguenti prezzi al pubblico consigliati:

Segway-Ninebot F25I: 499,99 euro

Segway-Ninebot F40I: 649,99 euro

Segway-Ninebot F65I: 999,99 euro

Segway-Ninebot P65I: 1.199,00 euro

I prodotti sono acquistabili sul sito Web di Athena e su Amazon.