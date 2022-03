Segway-Ninebot ha appena annunciato il lancio della nuova serie D di monopattini elettrici. L’operazione è destinata a confermare la leadership dell’azienda nel settore, grazie alle caratteristiche di sicurezza della nuova gamma, composta dai modelli D18E, D28E e D38E, ideati per rendere ancora più facili gli spostamenti quotidiani senza dover ricorrere all’automobile.

Proprio la stabilità del mezzo è stata curata in maniera particolare, nel preciso intento di assicurare la maggiore stabilità del mezzo. Per riuscire a conseguire l’obiettivo di fondo i tecnici di Segway-Ninebot hanno fatto leva in particolare sull’utilizzo di pneumatici con camera d’aria da 10” e trattamento antiscivolo. La loro dotazione permette ai monopattini elettrici della nuova linea di assumere un livello ancora più elevato di aderenza ad ogni tipo di pavimentazione, oltre a rendere più confortevole l’esperienza di guida.

Non va poi sottovalutata la presenza di un doppio sistema frenante, formato da un freno elettronico nella ruota anteriore e uno a tamburo in quella posteriore, il nuovo sistema è in grado di conferire un ulteriore grado di sicurezza a vantaggio dell’utente, confermando in tal modo l’attenzione dell’azienda nei confronti di questo particolare aspetto.

Le caratteristiche delle nuova linea Segway-Ninebot

A distinguere i modelli D18E, D28E e D38E è la differente autonomia che li va a caratterizzare. Si va infatti dai 18 chilometri del modello D18E ai 38 del D38E. A questa prima differenza se ne va poi ad aggiungere una seconda, quella relativa al tempo necessario per la ricarica, la quale va a posizionarsi in una forbice compresa tra le 3 e le 6 ore. Gli standard conseguiti per questa via permettono ai modelli in questione di inerpicarsi su salite con un livello di pendenza sino al 20%.

Le modalità di guida sono tre per tutti i modelli: standard, sport e a risparmio energetico. I monopattini montano inoltre un regolatore di velocità il quale può essere configurato in modo da ottemperare alla normativa vigente sulle strade peninsulari. La velocità massima per tutti i modelli è di 25 km/h. Per riuscire a selezionare la modalità di guida basta procedere ad un doppio click sul display LED a colori, modificandola in tempo reale sulla base delle necessità proposte di volta in volta dal percorso.

Per avere accesso alle informazioni di maggior rilievo, a partire dal controllo della velocità, dalla modalità di guida e dal livello della batteria, è poi possibile consultare l’innovativo schermo adottato all’uopo. Mentre a rendere più agevole la visibilità dei veicoli, anche in condizioni di luminosità scarsa o nel corso delle ore notturne, è la dotazione delle luci a LED frontali e posteriori, che si aggiungono a quella dei catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK.

Per quanto riguarda il motore, è stato aggiornato da Segway-Ninebot in modo da riuscire a durare sino a 8 anni ove guidato un’ora al giorno. Infine il design, ove si fa notare un telaio in rosso che conferisce al monopattino un aspetto molto sportivo.

I prezzi della nuova Serie D

Naturalmente gli interessati porranno adeguata attenzione anche al discorso relativo al prezzo di vendita della nuova Serie D. Sotto tale aspetto le notizie sono in effetti eccellenti. I modelli che la compongono andranno a rappresentare il KickScooter per adulti più conveniente dell’azienda.

Per quanto concerne il prezzo per il modello D18E si attesta a quota 379,99 euro, mentre ce ne vogliono rispettivamente 70 e 150 in più per i modelli D28E e D38D. La nuova serie è peraltro già disponibile sul sito di Athena.

La nuova Serie D non rappresenta comunque l’unica novità di Segway-Ninebot per il 2022. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, l’azienda ha già affermato l’intenzione di introdurre gli indicatori di direzione caratterizzati da un design wireless. Ad essi spetterà in particolare il compito di migliorare ulteriormente la già notevole sicurezza su strada. Gli indicatori in questione potranno essere posizionati sia sulla parte anteriore che su quella posteriore dei monopattini elettrici prodotti dall’azienda.

Con le modifiche in questione, l’azienda derivata dalla fusione tra Ninebot, azienda di stanza a Pechino, e Segway, avvenuta nel 2015, si avvia quindi a confermare il suo ruolo di leadership nel settore dei monopattini elettrici. Una posizione resa possibile da un attivismo che rende difficile alla concorrenza accorciare le distanze attualmente esistenti.

