Segway, dopo aver presentato una nuova serie di monopattini giovanili e una bestiolina illegale da 70 km/h, all’evento Press Day 2022 tira fuori un mezzo tutto nuovo, sempre a due ruote sì, ma dalla mole più generosa, anche se non di molto. Si chiama Segway E110A ed è di fatto uno scooter elettrico di fascia economica, con poco meno di 60 km di autonomia e 50 km/h di velocità massima. Scopriamo meglio di che si tratta.

Nei dettagli dello scooter elettrico Segway E110A: le specifiche e le funzioni

I numeri scritti non fanno gridare al miracolo, ma dovrebbero bastare a chiunque desideri spostarsi in città per lavoro o per svago, per evitare di inquinare e di svenarsi per i rifornimenti ai benzinai (se dovesse servire, qui trovate qualche consiglio sulle app per trovare i prezzi più bassi per fare rifornimento). I circa 60 km di autonomia permettono d’altronde anche a chi abita nella periferia di città come Roma di non avere particolari problemi, la velocità massima di 50 km/h basta e avanza per zigzagare nel traffico.

Lo scooter elettrico Segway E110A è comunque un mezzo abbastanza leggero (pesa 90 kg) e dalle dimensioni contenute (168,6 cm di lunghezza, 67,5 mm di larghezza e 117,75 mm di altezza) dotato di un vano sottosella da 27 litri, e di ruote tubeless (cioè senza camere d’aria) da 12″.

Il sistema frenante è idraulico e a disco sia davanti che dietro, il motore ha una potenza di 1,1 kW con picco a 1,5 e 88 Nm di coppia massima. La batteria di Segway E110A ha una capacità di 1824 Wh (38 Ah) e si ricarica completamente, più o meno, in 6 ore secondo quanto dichiarato dal produttore (non poco).

Questo è quanto riporta la scheda tecnica, per il resto c’è da sapere che permette di trasportare due persone, è certificato IPX5 (che dà una certa sicurezza considerando la tanta elettronica di cui è munito), è dotato di un cruscotto digitale con varie informazioni e, cosa da non sottovalutare, è aggiornabile via OTA e co varie chicche smart (ci sono varie funzioni sfruttabili tramite l’app Segway-Ninebot: la geolocalizzazione tramite GPS o lo sblocco tramite password, ad esempio).

Disponibilità e prezzi dello scooter elettrico Segway E110A

L’azienda non ha ancora annunciato quando arriverà Segway E110A, e nemmeno i prezzi, che in ogni caso ci aspettiamo essere sui 2.000 euro più o meno, considerando i 2.299 euro del suo sodale E110S, di fascia un pochino più elevata.

Conosciamo tuttavia le colorazioni di questo nuovo scooter elettrico, che si presenta in Intense Red, Artic White e Phantom Black. Per ulteriori dettagli, in merito ai prezzi e all’uscita sul mercato di Segway E110A, continuate a seguirci.

