Nel primo giorno del mese di marzo MediaWorld, nota catena tedesca dell’elettronica di consumo molto attiva in Italia, ha appena lanciato la nuova promozione, chiamata “Tech is Woman”, che sarà attiva, online e in negozio, fino al 12 marzo 2023.

Le offerte proposte, pensate per celebrare tutte le appassionate di tecnologia (dato che l’8 marzo ricorre la Giornata internazionale della donna), sono tantissime e spaziano su una vasta gamma di prodotti tecnologici: in questo articolo vogliamo aiutarvi a districarvi tra tutte le offerte proposte, segnalandovi le migliori riguardanti le categorie di prodotto di nostro interesse, quali computer, smartphone, prodotti Apple, smart TV e tanto altro.

MediaWorld lancia la promozione “Tech is Woman”

Il nuovo volantino sottolinea la volontà di Mediaworld nel contribuire a cambiare il punto di vista riguardo al binomio donne e tecnologia, spesso stereotipato: la catena tedesca capovolge la M facendola diventare una W, la W di Woman per promuovere il progetto Tech is Woman:

“MediaWorld, al fianco di GirlsTech, sostiene Tech is Woman, un importante progetto formativo dedicato alle giovani donne per superare vecchi stereotipi per cui alcuni ambiti della tecnologia sono destinati solo agli uomini. Uno di questi è sicuramente il gaming spesso considerato, erroneamente, un universo riservato al genere maschile. In realtà un giocatore su due è una donna anche se molte di loro preferiscono non rivelare il proprio genere per evitare commenti sessisti e, in molti casi, alle ragazze non viene riconosciuto lo stesso valore riservato ai colleghi maschi.”

Le offerte più interessanti del volantino Mediaworld

Nel resto dell’articolo, andremo a scoprire le proposte più interessanti in mezzo alla giungla di prodotti in offerta presenti nel nuovo volantino “Tech is Woman” di MediaWorld, elencandoli per categoria di prodotto e in ordine decrescente di prezzo (scontato).

Tra le offerte del volantino MediaWorld che vi andiamo a segnalare, rientrano un buon numero di computer, tra desktop e notebook, alcuni smartphone Android (anche nuovissimi come Samsung Galaxy S23 Ultra e gli Xiaomi 13 e 13 Pro), tanti smartwatch, alcune cuffie true wireless, un paio di prodotti a marchio Apple, come i più recenti iPhone 14, l’Apple Watch SE 2 e il MacBook Air M1, e alcune smart TV. Prima di partire, vi segnaliamo che il volantino sarà valido fino al 12 marzo.

Tutte le offerte del volantino “Tech is Woman” di MediaWorld – online e in negozio fino al 12 marzo 2023

Computer e tablet in offerta nel volantino MediaWorld

Tutte le offerte nella categoria “Informatica” del volantino “Tech is Woman” di MediaWorld

Smart TV in offerta nel volantino MediaWorld

Tutte le offerte nella categoria “TV & Home Cinema” del volantino “Tech is Woman” di MediaWorld

Smartphone in offerta nel volantino MediaWorld

Wearable in offerta nel volantino MediaWorld

Tutte le offerte nella categoria “Telefonia” del volantino “Tech is Woman” di MediaWorld

Altre offerte del volantino MediaWorld

Come dicevamo in precedenza, queste e tutte le altre offerte del volantino “Tech is Woman” di MediaWorld saranno attive, online e in negozio, fino al prossimo 12 marzo (salvo esaurimento scorte). Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

Tutte le offerte del volantino “Tech is Woman” di MediaWorld – online e in negozio fino al 12 marzo 2023

Per restare aggiornati su tutte le promozioni in corso potete fare riferimento diretto al nostro canale Telegram prezzi.tech: questo è il link diretto per raggiungerlo.