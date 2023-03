La storia dei rincari degli operatori telefonici continua. Oggi è Fastweb a comunicare ai suoi clienti di rete fissa nuove modifiche contrattuali che, a partire dal prossimo 1° aprile 2023, dovranno sostenere degli aumenti di importo variabile, che toccano perfino i 5 euro al mese.

Stessa storia già vista il mese scorso con rincari simili rivolti ad altre offerte telefoniche, e ripetuta pure a inizio dicembre, per una serie di rimodulazioni che Fastweb spiega siano causate a un adeguamento delle tecnologie, più care per l’inflazione e la scarsità. Comunque, ecco quello che c’è da sapere su aumenti, offerte telefoniche coinvolte e informazioni per recedere.

Le offerte coinvolte nei rincari di Fastweb e come recedere

Come la precedente rimodulazione, anche stavolta Fastweb va a sostituire alcune offerte di rete fissa con altre, con annessa la crescita dei prezzi mensili. Gli aumenti variano da 0,01 euro a 5 euro al mese, rincari giustificati dall’adeguamento della tecnologia dell’operatore, per poter mantenere e offrire un equilibrio fra innovazione e sostenibilità, al netto degli aumenti dei costi di energia e materie prima, spiega l’operatore nella nota relativa (la trovate nella sezione del sito web “Fastweb Informa” linkata in basso).

Nell’avviso pubblicato da Fastweb si legge che a partire da oggi, primo marzo 2023, i clienti interessati riceveranno una comunicazione personale in fattura e nella propria area personale, per quanto riguarda questa modifica contrattuale, destinata a chi ha una delle seguenti offerte di rete fissa. Ecco il prospetto con annesso lo spettro relativo agli aumenti comunicati:

Fastweb Casa Light fra 1,04 e 4,94 euro

Fastweb Casa Privilege fra 1,04 e 4,94 euro

Fastweb NeXXt Casa fra 0,54 e 4,96 euro

Fastweb NeXXt Casa Light fra 0,24 e 4,96 euro

Fastweb NeXXt Internet fra 0,54 e 3,94 euro

FastwebCasa fra 1,74 e 4,94 euro

FastwebCasa OutBound fra 0,14 e 4,94 euro

Internet fra 0,04 e 4,44 euro

Internet + Telefono fra 0,04 e 5 euro

Jet fra 0,74 e 4,90 euro

Joy fra 0,04 e 4,64 euro

Naviga Senza Limiti fra 0,44 e 4,84 euro

Superjet fra 0,34 e 4,94 euro

Supersurf fra 0,44 e 4,49 euro

Gli aumenti in questione, come dicevamo, saranno effettivi a partire dal primo aprile 2023. Ma essendo una modifica delle condizioni contrattuali i clienti che non intendono accettarle hanno il diritto di recedere dal contratto o passare a un altro operatore senza dover sottostare a penali o pagare nulla per la disattivazione.

È possibile chiedere il recesso entro il 15 maggio 2023 nelle seguenti modalità:

inviando una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI),

inviando una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”,

recandosi presso un negozio Fastweb,

contattando il Servizio Clienti Fastweb,

tramite MyFastweb specificando nelle note “modifica delle condizioni contrattuali” come motivazione.

Per maggiori informazioni suggeriamo di visitare la propria area clienti, le fatture recapitate da oggi in poi la sezione “Fastweb Informa” del sito web dell’operatore.

