Nonostante proprio in queste ore l’ISTAT abbia comunicato un forte calo dell’inflazione a gennaio, gli operatori telefonici continuano ad alzare i prezzi delle proprie offerte. Dopo la tanto discussa clausola ISTAT applicata da TIM e WINDTRE, anche Fastweb continua a rincarare.

Continua perché già nelle scorse settimane aveva comunicato degli aumenti, ai quali se ne aggiungono ora di nuovi, sempre relativi ai piani di rete fissa. Stavolta si raggiungono perfino i 5 euro al mese in più in alcuni casi, maggiorazione che tuttavia varia da offerta a offerta.

Nuovi aumenti da Fastweb: offerte interessate e cosa sapere

L’operatore lo ha comunicato oggi, 1° febbraio 2023, sullo spazio “Fastweb informa” del sito web, sede in cui trovano posto le comunicazioni per la clientela. In questo caso si tratta di una nuova modifica alle condizioni contrattuali relative a varie offerte di rete fissa, che a partire dal 1° marzo 2023, verranno sostituite da altre offerte. Ne conseguono i rincari cui accennavamo, che a seconda dei casi, comporteranno aumenti fra 0,01 euro e 5 euro al mese.

Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile. Questa è una parte della motivazione riportata da Fastweb nella comunicazione relativa.

Comunque, le offerte interessate dagli aumenti in questione sono le seguenti con annesso il range delle maggiorazioni (in euro):

Fastweb Casa Privilege fra 0,25 e 5

Fastweb NeXXt Casa fra 0,19 e 5

Fastweb NeXXt Casa light fra 0,35 e 5

Fastweb NeXXt Internet fra 0,11 e 4

FastwebCasa fra 0,24 e 5

FastwebCasa Inbound fra 0,31 e 5

FastwebCasa OutBound fra 0,36 e 5

Internet fra 0,01 e 4,80

Internet+Telefono fra 0,06 e 5

Jet fra 0,07 e 5

Joy fra 0,02 e 4,94

Naviga Senza Limiti fra 0,12 e 5

Superjet fra 0,06 e 5

Supersurf fra 0,06 e 5

Maggiori informazioni non ne abbiamo, ma Fastweb sottolinea che a partire da oggi, primo febbraio 2023, provvederà a inviare ai clienti interessati una comunicazione in fattura e nella propria area personale specificando ulteriori dettagli relativi agli aumenti previsti.

Coloro i quali non intendano accettare il tutto, trattandosi di una modifica alle condizioni contrattuali c’è la possibilità di recedere dal contratto o di passare alle offerte di un altro operatore senza dover pagare costi di disattivazione o sottostare a penali, entro il 15 aprile 2023.

Per richiedere il recesso queste sono i canali disponibili:

inviando una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI);

inviando una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it;

recandosi presso un negozio Fastweb;

contattando il Servizio Clienti Fastweb;

tramite MyFastweb.

In tutti i casi è necessario specificare nella causale o nelle note “modifica delle condizioni contrattuali”. Ma per maggiori informazioni e per fugare eventuali dubbi, se interessati da tali variazioni, vi suggeriamo di consultare l’area clienti MyFastweb o la pagina Fastweb Informa.

