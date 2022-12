Continuano le rimodulazioni in casa Fastweb. L’operatore, che già da inizio ottobre ha annunciato le prime modifiche unilaterali per fisso e mobile, ha appena annunciato una nuova ondata di aumenti. Questa volta tocca ai clienti di rete fissa che, a partire dal 1° gennaio 2023, dovranno fare i conti con un canone mensile più elevato per il proprio abbonamento.

La modifica unilaterale annunciata da Fastweb non introduce alcun bonus aggiuntivo. L’aumento effettivo del canone varierà da cliente a cliente ma potrà raggiungere un massimo di 4,05 euro al mese e, quindi, una spesa annuale aggiuntiva di 48,60 euro. Ecco i dettagli completi in merito a questa nuova rimodulazione annunciata oggi dall’operatore.

Fastweb annuncia una nuova rimodulazione: rincari fino a 4,05 euro al mese per i clienti di rete fissa

La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 1° gennaio 2023. A partire dal primo rinnovo successivo a tale data, infatti, alcuni clienti Fastweb di rete fissa dovranno fare i conti con un aumento del canone mensile del proprio abbonamento.

Non si tratta di una novità, purtroppo, per Fastweb che, da diversi mesi, ha iniziato ad aumentare il canone delle offerte dei suoi clienti, sia di rete fissa che di rete mobile, procedendo a gruppi. Ad inizio 2023 toccherà, quindi, ad un nuovo gruppo di clienti.

I clienti Fastweb interessati da questa rimodulazione riceveranno una comunicazione in fattura oltre che nella propria area personale MyFastweb. Nella comunicazione saranno riportati tutti i dettagli dell’aumento oltre che tutte le modalità per poter esercitare il diritto di recesso, passando ad altro operatore ed evitando di dover fare i conti con gli aumenti annunciati oggi dall’operatore.

L’importo effettivo dell’aumento non è uguale per tutti i clienti. Si va da un minimo di 0,06 euro ad un massimo di 4,05 euro al mese (quindi 48,60 euro in più ogni anno). Bisognerà controllare la comunicazione inviata da Fastweb per poter verificare l’entità precisa dell’aumento.

L’operatore ha giustificato questa nuova rimodulazione con il seguente messaggio:

“È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”.

Le offerte coinvolte dalla rimodulazione sono: Fastweb Casa Privilege, Fastweb Casa, Fastweb Casa Inbound, Fastweb Casa Outbound, Internet + Telefono, Naviga Senza Limiti, Superjet, Supersurf.

I clienti Fastweb interessati dalla modifica delle condizioni contrattuali possono recedere senza costi (quindi il contributo di disattivazione, pari ad una mensilità dell’abbonamento, non sarà addebitato in questo caso) anche passando ad altro operatore. Per esercitare il diritto di recesso c’è tempo fino al prossimo 15 febbraio 2023.

Per recedere è possibile:

inviare una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) inviare una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

In questi casi, è necessario allegare una copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali “. In alternativa, è possibile recedere contattando il Servizio Clienti Fastweb oppure recandosi in un negozio dell’operatore.

Considerando quanto già avvenuto nei mesi scorsi, è molto probabile che nel corso del 2023 ci saranno nuove rimodulazioni da parte di Fastweb. Ne sapremo di più, di certo, a breve. Nel frattempo, se avete un abbonamento Fastweb per la connessione Internet di casa, il consiglio è di consultare la bolletta o accedere all’area MyFastweb del sito per verificare la presenza della comunicazione di rimodulazione.

Leggi anche: Iliad chiama, Fastweb risponde in veste di nuovo fornitore di fibra ottica FTTH