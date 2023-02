Dopo che Apple ha lanciato la sua funzionalità Digital Car Key nel 2020, molti altri produttori hanno iniziato a sviluppare la propria soluzione per i dispositivi Android. Xiaomi è uno di questi e ora ha annunciato la sua chiave digitale per auto realizzata in collaborazione con BMW.

Durante l’evento di lancio della serie di smartphone Xiaomi 13, ​​un rappresentante della società ha dichiarato al MWC che la chiave digitale di Xiaomi sarà disponibile per i proprietari di auto BMW selezionate a partire dal secondo trimestre di quest’anno.

La chiave digitale per auto di Xiaomi è a prova di furto

La chiave digitale dell’azienda cinese consente di bloccare, sbloccare e avviare il proprio veicolo BMW con un dispositivo Xiaomi, rendendo più pratico noleggiare o prestare un’auto in quanto compatibile con Google Wallet e altre piattaforme.

Oltre a consentire agli utenti di utilizzare i propri smartphone per sbloccare le proprie automobili, la chiave digitale di Xiaomi adotta misure di sicurezza avanzate come la crittografia per impedire l’accesso non autorizzato al veicolo, riducendo il pericolo di furto o effrazione, inoltre in caso di smarrimento o furto dello smartphone la chiave digitale può essere disattivata da remoto.

Xiaomi sta lavorando da tempo anche alla sua prima auto elettrica e le immagini recentemente trapelate fanno ben sperare.