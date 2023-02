Tra le mille domande relative all’imminente visore AR/VR di Apple, molti si chiedono se sarà necessario un iPhone per utilizzare il presunto Reality Pro, come in passato avveniva per Apple Watch.

Il colosso di Cupertino starebbe inoltre sperimentando nuove funzionalità per il suo atteso visore per la realtà virtuale e aumentata.

Reality Pro funzionerà anche senza un iPhone?

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il visore “Reality Pro” di Apple probabilmente non richiederà la presenza di un iPhone nelle vicinanze durante il processo di installazione o per gestire attività complesse che richiedono più potenza di elaborazione di quella fornita dal dispositivo.

Gurman afferma che questo potrebbe essere possibile grazie al potente chip M2 che secondo quanto riferito verrebbe utilizzato sul visore e aggiunge che le ultime versioni di prova del dispositivo di realtà mista non richiedono la presenza di un iPhone nelle vicinanze.

Tuttavia Gurman afferma che per quanto potente il chip M2 non sarebbe sufficiente a soddisfare le ambizioni di Apple al punto che l’azienda starebbe pensando di utilizzare un chip M3 o addirittura M4 in futuro.

Gurman osserva che l’ultima versione di test di Reality Pro consentirebbe di inserire il testo semplicemente digitando per aria su una sorta di tastiera olografica, ma il sistema sarebbe ancora inaffidabile.

Infine Apple starebbe dotando il visore di una corona digitale per consentire all’utente di passare dalla realtà virtuale alla realtà aumentata e avrebbe in cantiere anche un modello meno costoso del prodotto che potrebbe chiamarsi “Reality One”.

