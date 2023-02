Nella giornata di oggi il personale della Commissione europea ha ricevuto l’ordine di rimuovere TikTok dagli smartphone usati per lavoro. L’obbligo di disinstallare l’app riguarda quindi sia i dispositivi di lavoro, ma anche quelli personali nel caso in cui contengano applicazioni, documenti o file usati per lavoro.

C’entra la sicurezza e la volontà di proteggere i dati della Commissione europea, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza informatica, ha spiegato l’istituzione governativa ai suoi dipendenti tramite nell’e-mail relativa.

Perché vietare TikTok?

TikTok è un social network cinese, e questo dovrebbe bastare a comprendere questa decisione dell’Europa, un ordine già preventivato nelle settimane scorse e relativo non soltanto al Vecchio Continente. Il problema sta soprattutto nella dubbia complicità del governo cinese e nelle poco trasparenti pratiche della stessa azienda ByteDance. Fra i problemi più eclatanti c’è stato il caso dei giornalisti spiati, ad esempio.

Essendo uno dei social network più utilizzati del mondo, e quello con il più alto livello di crescita, sono diverse le istituzioni e gli enti che si stanno muovendo per proteggersi, minacciando di bandire TikTok o chiedendo a gran voce che l’azienda si adegui chiarendo i vari punti oscuri finora emersi.

Sembra quindi logico che anche la Commissione europea desideri tutelarsi e mettere al sicuro i propri dati, obbligando i propri dipendenti a disinstallare TikTok sugli smartphone e su qualsiasi altro dispositivo da loro usato per lavorare. Secondo quanto emerso dovranno eliminare l’app il prima possibile, non oltre il 15 marzo. E per chi non rispetterà tale termine le app aziendali come la posta elettronica della Commissione e Skype for Business non saranno più disponibili.

Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo essere fuorviante e basata su malintesi. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come ptoreggiamo i dati dei 125 milioni di persone che accedono a TikTok in Europa ogni mese ha detto un portavoce del social network a EURACTIV.

A questo punto è probabile che si adeguino anche le altre istituzioni dell’Unione Europea, quali il Consiglio e il Parlamento, vietando TikTok fin quando l’azienda non sarà in grado di definire meglio il trattamento dei dati degli utenti e garantirci maggior sicurezza.

