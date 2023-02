A fronte dei recenti problemi sollevati sia dal governo statunitense, che dalle istituzioni europee, TikTok sembra voler dare agli utenti qualche garanzia in più. Il tema è quello della sicurezza dei dati, argomento che il celebre social cinese vuole coprire meglio mediante nuovi investimenti in Europa, a garanzia di trasparenza e di protezione degli stessi, oltre che in ottemperanza al Digital Services Act (DSA).

Come intende farlo? Con nuove strategie a tal proposito, con adeguamenti per quanto riguarda i trattamenti e con l’apertura di due nuovi data center sul suolo europeo, per conservare i dati degli utenti direttamente in casa (nostra).

Dati degli utenti europei al sicuro, promette TikTok

Lo si legge dalle dichiarazioni riportate nella giornata di oggi da Rich Waterworth del reparto Operations & Marketing europeo di TikTok, che in un comunicato stampa da lui firmato parla di nuovi impegni e investimenti in Europa da parte del social, ormai un pilastro nel settore dell’intrattenimento.

Le oltre 150 milioni di persone attive in Europa ogni mese, costituiscono sia un traguardo che una responsabilità per una piattaforma spesso oggetto di critiche legate al rispetto della privacy e del trattamento dei dati. E proprio qui si sofferma il rapporto di TikTok, spiegando a chiare lettere cosa sta facendo e cosa intende fare in futuro per rendere più sicuri i dati degli utenti europei e, in generale, provare a farsi più affidabile e raccomandabile.

La settimana scorsa il social ha pubblicato infatti una sorta di vademecum con cui TikTok ha spiegato in che modo si impegna a contrastare la disinformazione in Europa, attraverso iniziative già in corso e impegni vari previsti per il futuro (qui per maggiori dettagli in merito).

Altrettanto importante l’accenno alla volontà di garantire la futura conformità con il Digital Services Act dell’Unione Europea (noto come DSA, è un insieme di norme volte a rendere più sicuri e trasparenti i servizi digitali, contro la disinformazione e l’illegalità), impegno per il quale il social ha dichiarato di aver previsto risorse chiave provenienti da vari settori a garanzia del rispetto più volte messo in discussione di recente. Basti pensare alla minaccia di divieto scandita il mese scorso dal commissario UE Thierry Breton, nel caso in cui TikTok non dovesse adeguarsi al DSA entro il primo settembre, per inciso.

La trasparenza è una componente chiave del DSA e, sin dall’inizio, ci siamo dichiarati favorevoli agli obiettivi previsti della normativa. […] Continueremo a dare visibilità al lavoro che svolgiamo per proteggere la community, anche con l’apertura della sede del nostro European Transparency and Accountability Centre a Dublino prevista nel prossimo mese. Qui, un’audience di esperti avrà la possibilità di approfondire ulteriormente come proteggiamo la sicurezza degli utenti su TikTok.

È uno dei punti chiave del discorso in questione che prevede un progressivo adeguamento del social alle nuove norme. TikTok intende infatti rafforzare un rapporto di fiducia con gli utenti non proprio felice attualmente, anche con noi europei. E lo sta facendo mettendo in pratica diverse strategie che da una parte prevedono ulteriori limitazioni all’accesso ai dati degli utenti da parte dei dipendenti (altra questione particolarmente delicata che ha visto coinvolti alcuni giornalisti spiati dall’azienda), dall’altro un minor flusso di dati che finiscono fuori dall’Europa.

A questo serviranno i due nuovi data center che l’azienda ha promesso di realizzare nel Vecchio Continente: uno in Irlanda che si aggiungerà al sito già annunciato lo scorso anno, e l’altro arriverà più avanti, che servirà a gestire ancor meglio i dati in Europa, e a conservarli direttamente qui, dati che cominceranno a migrare nei nuovi data center già quest’anno, spiega il social.

Dunque, un passo importante verso l’Europa da parte di TikTok, ma doveroso considerando il ruolo sempre più centrale che sta assumendo anche da noi, soprattutto come strumento di intrattenimento, benché in un senso sempre più ampio del termine. Maggiori informazioni le trovate qui, mentre se ve lo foste perso, questo è il nostro canale TikTok.

