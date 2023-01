Sembra non esserci tregua per TikTok negli ultimi tempi, dopo il ban da parte degli Stati Uniti, ora anche l’Europa mette in guardia il colosso dei social network, se la piattaforma non si adeguerà alle linee guida del Digital Services Act (DSA) verrà bandita dall’Unione Europea.

TikTok dovrà adeguarsi entro il 1° settembre, o verrà bandita dall’UE

Il CEO di TikTok Shou Zi Chew è stato avvertito direttamente dal commissario UE Thierry Breton con una videochiamata, l’azienda deve salvaguardare la sicurezza dei cittadini europei adempiendo ai regolamenti stabiliti con il Digital Services Act. Il commissario UE è stato molto chiaro con il CEO di TikTok, dichiarando quanto segue:

Non esiteremo ad adottare l’intera portata delle sanzioni per proteggere i nostri cittadini se gli audit non dimostreranno la piena conformità. Con il pubblico più giovane derivano maggiori responsabilità. Non è accettabile che dietro funzionalità apparentemente divertenti e innocue, gli utenti impieghino pochi secondi per accedere a contenuti dannosi e talvolta persino pericolosi per la vita.

I giovani e la loro tutela vengono dunque messi in primo piano, il popolare social network infatti, che vanta oltre 3 miliardi di download, è molto in voga tra gli adolescenti e non sono solo i contenuti potenzialmente dannosi a preoccupare l’UE. L’origine cinese di TikTok infatti ha già causato diverse preoccupazioni in tutto il mondo, soprattutto per quel che riguarda la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti (visto che c’è chi sostiene che i dati vengano raccolti e condivisi con il governo di Pechino), ma a preoccupare sono anche diverse problematiche collegate a problemi di dipendenza, disinformazione, censura dei contenuti, spionaggio, cyberbullismo, ecc.

La popolare applicazione, come detto in apertura, è già stata bandita dai dispositivi governativi negli Stati Uniti ed è attualmente vietata in alcuni paesi asiatici quali India, Pakistan, Bangladesh e Azerbaigian; un eventuale divieto di operare nell’Unione Europea rappresenterebbe un duro colpo per TikTok, che dovrebbe rinunciare agli utenti dei 27 stati membri, rischiando verosimilmente di capitolare.

