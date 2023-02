Anche lo scorso anno, Samsung è stata in cima alla classifica dei produttori del mercato TV. Per il 17esimo anno consecutivo l’azienda sudcoreana è in testa al mercato globale dei televisori, un successo in cui molto ha contribuito la serie Neo QLED, spiega la società.

La nostra leadership nel settore negli ultimi 17 anni è stata possibile grazie alla fedeltà e fiducia che i consumatori ripongono nostri prodotti. Continueremo a tracciare la rotta per creare le migliori esperienze connesse, che non si limitino all’eccellenza della qualità d’immagine.

Con queste parole Cheolgi Kim, Executive Vice President Visual Display Business di Samsung Electronics, commenta il successo confermato dall’istituto di ricerca di mercato Omdia, autore dell’analisi in questione relativa al 2022.

Secondo quanto emerso Samsung avrebbe venduto 9,65 milioni di televisioni QLED e Neo QLED (35 milioni di unità dal lancio delle serie nel 2017). Fra le smart TV Samsung di grandi dimensioni il produttore sudcoreano registra una quota di mercato pari al 36%, che sale al 42,9% per quanto riguarda i televisori superiori a 75 e 80 pollici. Del 48,6% è invece la quota di mercato dei televisori di fascia elevata, quelli nella fascia di prezzo che supera i 2.500 dollari.

Dunque, un dominio che dura da ben 17 anni e che al futuro guarda con nuove tecnologie, in primis con l’app SmartThings che consentirà agli utenti di avere dei dispositivi più integrati e interconnessi.

Potrebbero interessarti anche: Samsung presenta le nuove TV Neo QLED, MICRO LED e OLED al CES 2023 e le migliori smart TV del mese, la nostra selezione aggiornata