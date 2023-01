In quel di Las Vegas, in occasione del CES 2023, il colosso coreano Samsung ha presentato la nuova gamma di TV Neo QLED, MICRO LED e Samsung OLED; il brand con la nuova line up punta sull’innovazione, la connettività avanzata e l’esperienza utente.

Samsung Neo QLED

La nuova famiglia di TV Neo QLED di Samsung 8K e 4K offre una qualità dell’immagine con elaborazione a 14 bit grazie al Processore Neural Quantum e a Quantum Mini LED, garantisce inoltre immagini tridimensionali e realistiche grazie alla tecnologia AI upscaling, in grado di supportare funzioni quali Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enhancer Pro.

Le immagini restituite dai nuovi TV sono più nitide per merito sia del pannello ad alta risoluzione, che dell’algoritmo proprietario che alimenta l’Auto HDR Remastering che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare le scene e applicare, in tempo reale, effetti HDR e SDR.

La nuova gamma Samsung integra anche il modulo One-Chip di SmartThings per Zigbee e Matter Thread, permettendo la sincronizzazione automatica di tutti i dispositivi IoT del brand e non. Sono inoltre presenti i servizi Chat Together (una live chat da utilizzare durante la visione di contenuti), ConnecTime (per trasferire le videochiamate da un dispositivo mobile alla TV) e 3D Map View (che offre la possibilità di visualizzare e gestire i dispositivi domestici connessi con una visione tridimensionale della casa).

MICRO LED e Samsung OLED

Con la nuova gamma di TV MICRO LED Samsung offre modelli dai 50 pollici ai 140 pollici, per abbracciare gusti ed esigenze di ogni consumatore; la modularità di MICRO LED consente ampi livelli di personalizzazione estetica per le configurazioni domestiche, grazie anche all’assenza di cornici.

La gamma Samsung OLED è disponibile nei formati da 55 pollici, 65 pollici e 77 pollici; le TV sono dotate di tecnologia Quantum Dot e del processore Neural Quantum, in grado di mantenere le caratteristiche peculiari della tecnologia OLED aumentando però luminosità e resa dei colori.

L’intera gamma vanta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e include tutte le funzioni smart di Samsung, compreso Samsung Game Hub (servizio dell’azienda che fornisce agli utenti l’accesso ad un vasto parco di titoli offerti da partner quali Xbox, NVIDIA GeForce Now, Amazon Luna e Utomik senza download, senza limiti di spazio e senza bisogno di console); i TV OLED inoltre hanno la certificazione FreeSync Premium Pro di AMD.

Nuove funzionalità per la gamma lifestyle

Al CES di Las Vegas c’è spazio anche per altri prodotti del brand, sempre rivolti all’intrattenimento:

The Premiere 8K -> il nuovo modello di proiettore laser The Premiere, a raggio ultra corto, raggiunge l’8K per offrire una risoluzione ancora più alta su schermi fino a 150 pollici

The Freestyle con Smart EDGE Blending -> Smart EDGE Blending è la nuova funzione dedicata ai proiettori Freestyle, grazie ad essa si potranno utilizzare due proiettori insieme per riprodurre contenuti in 21:9 senza dover apportare regolazioni manualmente

L’azienda in linea con la nuova strategia ambientale adottata lo scorso anno, produce i nuovi TV dell’attuale line up utilizzando, per il 20% dei componenti delle scocche, plastiche riciclate recuperate dagli oceani; gli sforzi per rispettare e tutelare l’ambiente poi passano anche per l’utilizzo di packaging ecologico, sistemi di produzione a impatto ridotto e la nuova funzione AI Energy saving pensata per ridurre ulteriormente i consumi di energia.

