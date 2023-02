Microsoft ha da poco rilasciato nuovi aggiornamenti per i suoi sistemi Windows 11 e Windows 10. Le build per Windows 11 riguardano le versioni Beta e Release Preview, mentre quella per Windows 10 riguarda solo la versione Release Preview. Ecco le principali novità introdotte dal colosso di Redmond.

Windows 11 si prepara ad accogliere nuovi widget, tra cui Spotify e Messenger

La novità più rilevante è l’introduzione di nuovi widget, sia di Microsoft che di terze parti, nel canale Beta di Windows 11.

Nello specifico i nuovi widget sono relativi a Spotify, Facebook Messenger, Phone Link e Xbox Game Pass che già da qualche tempo erano in sperimentazione nel canale Dev.

Per attivare i nuovi widget è necessario che sia installata l’ultima versione di Widget Collection che è scaricabile da Microsoft Store.

Per quanto riguarda la Release Preview di Windows 11, Microsoft ha introdotto una funzionalità avanzata di auto-apprendimento per l’algoritmo di riconoscimento del volto, mentre per Windows 10 si parla solo delle canoniche correzioni di bug.

A quanto pare in un futuro non troppo lontano potrebbe essere l’intelligenza artificiale a organizzarci le finestre di Windows 11 che teoricamente dovrebbero sistemarsi da sole e magari l’IA potrà fare altrettanto anche con i widget.

