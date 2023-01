Sono passati una decina di giorni dall’ultima volta in cui, grazie ad un tweet, abbiamo potuto sbirciare alcune delle future novità che Microsoft pare voglia implementare in Esplora file su Windows 11; oggi diamo uno sguardo leggermente più approfondito ai piani di restyling grafico e funzionale dell’azienda.

Esplora file riceverà nuove funzionalità con un futuro aggiornamento

Una volta ottenuto l’aggiornamento, l’applicazione Esplora file si presenterà all’utente con una nuova casella di directory dei file, una nuova casella di ricerca e un nuovo pulsante “home”. I tasti attualmente presenti nell’intestazione, Nuovo, Copia, Incolla ecc. verranno spostati poco più sotto. Il menù presente sulla sinistra verrà anch’esso aggiornato dal punto di vista estetico, con pulsanti arrotondati e altro.

L’intera schermata iniziale in realtà verrà aggiornata, ricevendo una maggiore integrazione con i servizi Microsoft 365, nella parte superiore per esempio troveranno posto i file consigliati, messi in evidenza grazie a miniature più grandi e visibili.

Per quel che concerne la maggior integrazione con Microsoft 365, gli utenti avranno la possibilità di visualizzare la posta elettronica e i commenti recenti sui file condivisi tramite il cloud tra colleghi (oppure gli allegati ricevuti tramite email); tutte queste informazioni saranno a portata di mano nei File condivisi o nel riquadro dei dettagli.

In ultimo, come già visto nell’articolo precedente, sembra che Microsoft abbia intenzione di migliorare l’esperienza di visualizzazione delle foto in Esplora file, attraverso una nuova sezione Galleria dove gli utenti potranno visualizzare le anteprime delle immagini con dimensioni maggiori, passando con il mouse sulle foto; inoltre sembra che l’azienda abbia intenzione di inserire dei tag nell’applicazione, per dare modo agli utenti di organizzare e classificare file specifici utilizzando parole chiave e colori.

La maggior parte delle novità sopra elencate dovrebbe essere resa disponibile per gli utenti entro la fine dell’anno, probabilmente tra l’estate e l’autunno; lo scopo di Microsoft è sì quello di rinnovare Esplora file, con nuove funzioni ed un look più accattivante, senza però stravolgerne completamente l’aspetto in modo che rimanga familiare per gli utenti.

