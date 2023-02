WhatsApp, come di consueto, continua ad aggiornarsi e a implementare funzioni e migliorie al fine da affinare la propria esperienza utente: è il caso dell’ultimo aggiornamento per la beta per iOS – rilasciato tramite il TestFlight Beta Program – arrivato alla versione 23.4.0.70; nelle impostazioni dell’app sarà indicata la 2.23.4.70 mentre la build completa TestFlight è 23.4.0 (447729941).

Una delle piaghe di WhatsApp, così come della maggior parte delle app di social media e chat, è da sempre rappresentata dall’elevata compressione applicata alle immagini condivise costringendo spesso gli utenti alla ricerca di una soluzione a inviare le immagini come file al fine di preservarne la qualità. Tuttavia, il tentativo da parte del team di sviluppatori di correggere questa carenza si è rivelato decisamente agrodolce.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 23.4.0.70

Ebbene, in questo aggiornamento gli sviluppatori della popolare app di messaggistica istantanea hanno rivolto particolare attenzione alla qualità delle immagini condivise introducendo l’opzione “HD” in aggiunta alla già presente qualità standard la quale rimarrà l’opzione predefinita.

La dicitura HD potrebbe trarre in inganno i più speranzosi, infatti grazie a questa novità sarà possibile condividere foto in qualità migliore rispetto agli standard ma non in qualità originale.

Benché inizialmente ipotizzato dal portale specializzato WAbetainfo, l’introduzione dell’opzione “HD” consentirà di inviare immagini preservando il 90% della qualità originale; un’impostazione che potrebbe soddisfare molti, ma non necessariamente tutti. Questa soluzione manterrà intatte le dimensioni originali dell’immagine andando però ad applicare una leggera compressione.

A livello di interfaccia grafica, come mostrato dallo screenshot, la funzione “HD” sarà implementata nell’editor che appare prima dell’invio di un contenuto multimediale e, come accennato, l’opzione predefinita rimarrà sempre quella standard per ogni singola foto.

Con il suddetto aggiornamento WhatsApp migliora un comparto spesso deficitario, ossia quello della condivisione di contenuti multimediali, fallendo però nel colmare una delle lacune più lampanti della propria esperienza utente.

Come aggiornare WhatsApp Beta su iOS

Il programma beta di WhatsApp per iOS, tramite il programma TestFlight di Apple, è purtroppo al completo dunque per poter godere della novità sarà necessario attendere l’aggiornamento alla suddetta versione, previsto per le prossime settimane. Qualora voleste, invece, scaricare la versione più recente di WhatsApp potete farlo tramite questo link che vi rimanderà direttamente alla pagina dedicata sull’App Store.

