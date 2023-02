La spunta blu a pagamento per i profili verificati arriva anche su Facebook e Instagram, tramite un abbonamento mensile che offrirà funzioni particolari volte a migliorare la sicurezza dei social network.

Ad annunciarlo è stato direttamente Mark Zuckerberg tramite un post sui suoi profili social: Meta Verified è il nuovo servizio di Meta che, tramite il pagamento di un abbonamento mensile, consentirà di verificare gli account ottenendo la cosiddetta spunta blu sia su Facebook che su Instagram.

Meta lancia la spunta blu a pagamento, come funziona

Meta Verified, spiega Zuckerberg, avrà un costo di 11,99 dollari al mese da web e di 14,99 dollari al mese da iOS e potrà essere attivato utilizzando un documento di riconoscimento. Gli account verificati potranno ottenere funzionalità aggiuntive, come una protezione ulteriore contro il furto di identità sui social network e un accesso diretto al servizio clienti.

Meta decide quindi di seguire le orme di Elon Musk e di Twitter, che da qualche mese ha lanciato Twitter Blue, un servizio in abbonamento che, in maniera simile a quanto proposto da Zuckerberg, permette di ottenere la spunta di account verificato e tutta una serie di funzionalità non disponibili se si utilizza il social in maniera gratuita.

Il piano a pagamento per Facebook e Instagram verrà lanciato nei prossimi giorni in Australia e Nuova Zelanda, con altri Paesi che seguiranno nel corso dei prossimi mesi, e a detta di Zuckerberg consentirà di migliorare l’autenticità e la sicurezza dei suoi servizi.