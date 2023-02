Naturalmente, gli interessati sono andati a leggere con attenzione il comunicato emesso dall’azienda, che recita testualmente: “The Rock Trading comunica che si è reso necessario interrompere l’operatività della propria piattaforma a partire dalla data odierna – 17 febbraio 2023 – in ragione di difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità. La società sta conducendo verifiche interne per individuare le cause del problema e valutando l’adozione di tutte le iniziative opportune o necessarie per tutelare la clientela e gli altri stakeholders. Ulteriori comunicazioni di aggiornamento sulle misure intraprese saranno fornite in tempi rapidi.”

A destare grande preoccupazione è proprio la parte del comunicato in cui si parla di interruzione dell’operatività, senza specificare nulla di più. Se si trattasse di uno stop temporaneo, sarebbe infatti stato precisato, ma così non è. Occorre anche sottolineare che non si tratta di una vera e propria novità, per la piattaforma. Già un paio di anni fa, infatti, The Rock Trading aveva negato la possibilità di operare ai propri utenti. La vicenda si era poi risolta nell’arco di un paio di giorni, ma avrebbe dovuto già consigliare alla massima prudenza gli investitori.

A cosa sarebbe dovuto il problema attuale?