Un paio di settimane fa abbiamo anticipato che Apple avrebbe tenuto in presenza allo Steve Jobs Theater l’evento annuale sull’intelligenza artificiale riservato ai suoi dipendenti.

L’AI Summit di quest’anno è il primo in presenza dall’avvento della pandemia e arriva in un momento particolarmente caldo per quanto riguarda il tema dell’intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda ChatGPT di OpenAI, Bing AI di Microsoft e Bard di Google.

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente condiviso un breve riepilogo del summit sull’intelligenza artificiale per soli dipendenti Apple di quest’anno.

Apple verso l’IA?

Secondo Gurman, il capo della divisione Apple che si occupa di intelligenza artificiale avrebbe detto ai dipendenti che “l’apprendimento automatico si sta muovendo più velocemente che mai” e che il talento di Apple in questo ambito è “davvero all’avanguardia”.

Tuttavia Gurman afferma di non essere a conoscenza di alcun annuncio con cui Apple potrebbe anticipare una rivoluzione per i consumatori, né di eventuali strategie volte a competere con il nuovo Bing o ChatGPT.

Questo non appare particolarmente sorprendente, poiché l’AI Summit è un evento interno per i dipendenti Apple e probabilmente si concentra maggiormente su strategie e tabelle di marcia piuttosto che su annunci di funzionalità, quindi è logico aspettarsi che tutti i possibili annunci relativi all’intelligenza artificiale e al machine learning che riguarderanno i consumatori verranno svelati a giugno in occasione della WWDC.

