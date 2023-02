I primi dati rilasciati in fase di iscrizione dagli iscritti europei di Tik Tok verrano convogliati nei nuovi data center già nel corso di quest’anno. Mentre nel corso dell’anno successivo dovrebbero compiere lo stesso tragitto quelli rimanenti. Con questa operazione il social cinese intende rassicurare i governi europei sulla sua intenzione di non dare problemi per quanto riguarda una questione ritenuta ormai fondamentale a livello globale, ovvero il trattamento dei dati personali.

A commentare quanto sta accadendo è stato Rich Waterworth, TikTok Operations & Marketing Europe, il quale ha dichiarato. “È una grande soddisfazione per noi vedere come Tik Tok sia diventato parte integrante della cultura e della vita quotidiana degli europei. Continuiamo ad attuare concretamente la strategia di data governance delineata per l’Europa l’anno scorso, che prevede un’ulteriore limitazione dell’accesso ai dati degli utenti europei da parte dei dipendenti, oltre a minimizzare i flussi di dati al di fuori dell’Europa e conservare in loco quelli degli iscritti”.

Sono oltre 150 milioni gli utenti europei di TikTok