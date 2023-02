Con l’obiettivo di contrastare il rallentamento della crescita negli Stati Uniti, il più grande mercato al mondo per la pubblicità online, TikTok sta cercando modi nuovi per incrementare il coinvolgimento sulla piattaforma.

Secondo quanto riportato da The Information, TikTok starebbe lavorando su una funzionalità che consentirebbe ai creatori di contenuti di impostare un costo per l’accesso ai loro contenuti.

TikTok potrebbe consentire ai creator di pubblicare contenuti a pagamento

Al momento non è ancora chiaro come funzionerebbe questa opportunità, ma in base alle voci di corridoio consentirebbe ai creatori di richiedere agli utenti il pagamento di una quota per poter visualizzare determinati contenuti.

Questa funzionalità aiuterebbe la piattaforma a contrastare le lamentele relative ai bassi pagamenti previsti per i creatori e andrebbe a rafforzare il Creator Fund, che secondo TikTok fa parte del suo sforzo per rendere la piattaforma più preziosa e gratificante per i creator.

La piattaforma potrebbe anche premiare i creatori che realizzano contenuti più lunghi del limite attuale di 10 minuti, il che porta alla mente il modo in cui YouTube è cresciuto.

In ogni caso TikTok sta affrontando non pochi grattacapi sia negli Stati Uniti che in Europa per motivi legati alla sicurezza e alla privacy e in caso di ban continentali queste strategie servirebbero a poco.

