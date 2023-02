A giugno dello scorso anno Tencent, il più grande editore di videogiochi al mondo, aveva piani ambiziosi per fondere software e hardware per la realtà virtuale, poiché assunse quasi 300 persone per realizzare un dispositivo XR di “realtà estesa”. Secondo quanto riportato da Reuters, ora Tencent starebbe abbandonando tali piani.

Tencent avrebbe abbandonato i piani per l’hardware VR

Una prospettiva economica poco incoraggiante per via del grande investimento necessario per produrre un prodotto competitivo e le difficoltà nel raggiungere una rapida redditività avrebbero fatto riflettere il gigante tecnologico cinese inducendolo a tagliare i costi e l’organico della sua unità che si occupa del metaverso.

All’inizio dell’anno Tencent aveva anche pianificato di acquistare il produttore di smartphone da gioco Black Shark per ampliare l’organico, ma alla fine decise di cambiare strategia e abbandonò anche quell’idea.

Per quanto riguarda lo stato dell’unità XR, la società ha fatto riferimento a una dichiarazione rilasciata giovedì a Reuters in cui si affermava che stava apportando modifiche ad alcuni team aziendali poiché i piani di sviluppo dell’hardware erano cambiati.

Nella dichiarazione rilasciata giovedì Tencent ha anche dichiarato che non avrebbe sciolto l’unità XR, tuttavia le azioni della società hanno risentito del rapporto di Reuters.

Dopo un periodo di grande entusiasmo, la fiducia degli investitori nel metaverso sta crollando, infatti Microsoft ha chiuso la divisione dedicata al Metaverso, seguendo le orme di Meta, inoltre Sony avrebbe dimezzato le proiezioni di vendita di PlayStation VR2.