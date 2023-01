La funzione di messaggistica diretta di TikTok era disponibile solo per gli utenti che si seguivano a vicenda, ma a novembre 2022 la società ha introdotto limitatamente in via sperimentale la messaggistica diretta anche tra utenti che non si seguono.

Ora il social ha deciso di rendere disponibile per tutti questa importante novità come opzione aggiuntiva, nonostante i recenti problemi legali.

TikTok ora permette di inviare messaggi diretti a tutti

La nuova funzionalità di TikTok ha lo scopo di rendere l’app più social, in quanto utilizzando i messaggi diretti le persone sarebbero incoraggiate a condividere di più e connettersi più facilmente tra loro come accade su altre piattaforme come Instagram, tuttavia non sappiamo se la funzionalità è già disponibile anche in Italia.

Questo fa parte del piano di TikTok per diventare il social network definitivo visto che ha oltre 1,53 miliardi di utenti e 1 miliardo di questi sono utenti attivi mensilmente.

Tuttavia TikTok deve fare i conti con dei grattacapi. Dopo il ban da parte degli Stati Uniti, anche l’UE ha messo in guardia il social. Se la piattaforma non si adeguerà alle linee guida del Digital Services Act (DSA) verrà bandita dall’Unione Europea.

Se la piattaforma TikTok venisse interdetta in UE, centinaia di milioni di utenti rimarrebbero bloccati e molti di questi probabilmente migrerebbero verso social alternativi.

