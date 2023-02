Negli ultimi giorni, WhatsApp Beta per iOS ha ricevuto due nuovi aggiornamenti, confermandosi un vero e proprio cantiere aperto, al pari della controparte per Android.

Le nuove versioni 23.3.0.74 e 23.3.0.75 dell’applicazione anticipano un paio di novità, già intraviste in passato, che attualmente possono essere testate in anteprima dai fortunati beta tester iscritti al programma Testflight e che presto arriveranno sulla versione stabile di WhatsApp per iOS.

WhatsApp Beta per iOS anticipa un paio di novità in arrivo

Come anticipato in apertura, gli ultimi giorni sono stati decisamente ricchi di novità per coloro che testano le versioni in anteprima di WhatsApp su uno smartphone della mela morsicata: il team di sviluppo della popolare app di messaggistica, ha infatti rilasciato gli aggiornamenti 23.3.0.74 e 23.3.0.75 di WhatsApp Beta per iOS, proseguendo ininterrottamente lo sviluppo dell’app.

Il primo dei due aggiornamenti fa sì che tutti i beta tester possano finalmente provare una funzionalità già emersa lo scorso mese, quando era ancora nascosta e in fase di sviluppo; il secondo aggiornamento, invece, porta con sé una nuova possibilità di condivisione all’interno delle chat, già emerso in precedenza nella controparte Android dell’app. Grazie al portale specializzato WaBetaInfo, possiamo mostrarvi tutte queste novità.

Le novità della versione 23.3.0.74 di WhatsApp Beta per iOS

La versione 23.3.0.74 di WhatsApp Beta per iOS introduce all’interno dell’app una novità riguardante la fotocamera, già avvistata durante lo sviluppo nella versione in anteprima 23.0.1.75 dell’app e ora in fase di rilascio per tutti i beta tester, segno che lo sviluppo ha raggiunto un buon livello.

Come potete vedere dalla seguente immagine, aprendo la fotocamera interna all’app vengono visualizzate due modalità distinte per la cattura di foto e la registrazione dei video, un po’ come avviene nelle app fotocamera degli smartphone. In futuro, quindi, non sarà più necessario dovere effettuare una pressione prolungata sul tasto di cattura per registrare un video tramite la fotocamera interna a WhatsApp.

La funzionalità è in distribuzione graduale per tutti i beta tester che eseguono almeno la versione 23.3.0.74 di WhatsApp Beta per iOS e potrebbe arrivare sulla versione stabile dell’app con un prossimo aggiornamento. Con questo aggiornamento, inoltre, è stata riabilitata la possibilità di condividere note vocali come aggiornamenti di stato.

Le novità della versione 23.3.0.75 di WhatsApp Beta per iOS

Passiamo ora all’ultimo aggiornamento, rilasciato ai beta tester solo poche ore fa, ovvero la versione 23.3.0.75 di WhatsApp Beta per iOS.

Con questa versione in anteprima, i beta tester ottengono la possibilità di condividere fino a 100 file multimediali in un colpo solo all’interno di una chat; si tratta di una possibilità analoga a quella offerta ai beta tester della controparte Android con la versione 2.23.4.3 di WhatsApp Beta. La seguente immagine mostra il selettore dei file multimediali dell’app per iOS con la funzionalità abilitata.

Secondo quanto riportato dal portale WaBetaInfo, se vi è la possibilità di selezionare un numero maggiore di 30 file multimediali, allora la funzionalità, attualmente in distribuzione graduale ai beta tester, è abilitata. Il requisito minimo, al momento, sia dato proprio dalla versione 23.3.0.75 di WhatsApp Beta per iOS.

Anche in questo caso, è molto probabile che la funzionalità arrivi presto anche sulla versione stabile dell’applicazione.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, con l’ultimo slot per accedervi disponibile oltre un anno e due mesi fa. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

