Il team di WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità per iOS che ha lo scopo di migliorare l’acquisizione dei video con iPhone e iPad. La nuova interfaccia della fotocamera di WhatsApp permette di registre i video in un modo più pratico.

Ecco le novità della versione 23.1.0.75 di WhatsApp Beta per iOS

La versione 23.1.0.75 di WhatsApp Beta per iOS introduce una piccola modifica all’interfaccia della fotocamera dell’app che ora offre la possibilità di passare rapidamente dalla modalità foto a quella video e viceversa.

Attualmente è necessario tenere premuto il pulsante di registrazione per continuare a registrare un video, il che non è comodo quando si cattura un video lungo, ma in futuro l’interfaccia consentirà di passare alla modalità video con un solo tocco.

Come scaricare le nuove versioni dell’app WhatsApp per iOS

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione stabile più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

