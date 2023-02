Nel corso delle ultime settimane iCloud è finito sotto i riflettori di appassionati e addetti ai lavori per motivi tutt’altro che positivi: il servizio di Apple è stato protagonista di una vicenda, divenuta virale, riguardante la sorprendente complessità riscontrata dagli utenti non possessori di iPhone o iPad nell’accettare i nuovi termini e condizioni. Nel frattempo, iOS 16.3 pare abbia portato in dote un fastidioso bug che affligge i backup di iCloud. Facciamo chiarezza.

Accettare i termini e condizioni di iCloud non è mai stato così difficile

Meno di un mese fa Chris Koch, dipendente Google e utente di Apple TV, all’accensione del servizio di streaming dell’azienda si è ritrovato un prompt che chiedeva di accettare i nuovi termini e condizioni di iCloud utilizzando un dispositivo con a bordo iOS 16 o iPadOS 16 nonostante ne fosse sprovvisto.

I own an Apple TV. I own not a single other Apple device. Not one. Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp — chris @c@pub.waffle.tech (@hugelgupf) January 16, 2023

Sprofondato in un limbo di termini e condizioni impossibili da accettare, Koch ha deciso di pubblicare la sua frustrazione tramite un tweet – il quale nel frattempo ha fatto registrare quasi un milione di visualizzazioni – finendo per catturare l’attenzione di Apple la quale è intervenuta aggiornando le linee guida di iCloud e specificando che l’operazione può essere effettuata anche sul web seguendo questi passaggi:

Recarsi su iCloud.com ed effettuare l’accesso col proprio ID Apple Se necessario, seguire la procedura guidata per aggiornare le impostazioni del proprio account. Consultare e accettare i termini e condizioni di iCloud.

In un tweet successivo, Koch ha specificato di esser riuscito ad accettare i termini e condizioni direttamente sulla propria Apple TV solo dopo aver eseguito il log out dal proprio account per poi effettuare nuovamente l’accesso.

Sebbene la vicenda abbia avuto un lieto fine, onde evitare casi simili, auspichiamo che Apple riesca a snellire una procedura teoricamente così semplice ma che all’atto pratico si è rivelata inutilmente complessa.

iOS 16.3 e il bug del backup automatico

iOS 16.3 è stato rilasciato con la promessa di correggere alcuni, fastidiosi bug che affliggevano la release precedente tra cui le famigerate righe orizzontali su iPhone 14 Pro Max. Sebbene abbia mantenuto tale promessa, pare che siano emersi alcuni problemi riguardo le modalità di backup di iCloud.

Il nuovo update del sistema operativo destinato agli iPhone ha portato in dote l’incremento fino 23 categorie di dati di iCloud protette tramite la crittografia end-to-end, inclusi i backup iCloud, Note e Foto.

Il bug in questione pare vada a disattivare a intermittenza la funzione di backup automatico di iCloud; problema che persiste anche nel momento in cui si cerca di forzare manualmente il backup finendo per ricevere il seguente messaggio: “Si è verificato un errore sconosciuto. Per favore riprova più tardi”. Inoltre, il bug rende impossibile effettuare un backup seguendo il percorso “Impostazioni > ID Apple > iCloud”.

Come facilmente immaginabile, il problema è stato l’oggetto del malcontento degli utenti sia sui social che nei gruppi ufficiali dedicati al supporto Apple. Una soluzione temporanea pare sia l’attivazione dell’autenticazione a due fattori anche se l’espediente sembra non funzionare per tutti.

Il colosso di Cupertino non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito e non ci aspettiamo che lo faccia; molto probabilmente il bug verrà corretto con iOS 16.3.1 il cui roll out dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.

