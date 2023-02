La USB-C, complice il lungimirante provvedimento adottato qualche mese fa in seno all’UE, diventerà lo standard di riferimento del mercato dell’elettronica e la stessa Apple non potrà fare a meno di adeguarsi, tuttavia c’è un prodotto estremamente popolare come le AirPods che — al netto delle indiscrezioni che vanno avanti da mesi — che non ha ancora compiuto il grande passo (il colosso di Cupertino non ha ancora sciolto le riserve sul punto) in via ufficiale, inducendo così gli appassionati a prendere in mano la situazione: l’interessante mod che vediamo oggi spiega come donare una porta USB-C alla custodia delle AirPods Pro di Apple.

Apple AirPods Pro con USB-C, ma è una mod

Lo scorso autunno, la presentazione ufficiale delle nuove e attese Apple AirPods Pro 2 ha fatto storcere il naso a più di qualche appassionato e addetto ai lavori: le cuffie true wireless di punta della mela non avevano bisogno di grossi stravolgimenti tecnici o estetici, pertanto un lavoro di puro e semplice affinamento era perfettamente prevedibile; la delusione, però, è arrivata per via della mancata adozione della porta USB-C, che pure aveva formato oggetto di qualche rumor.

In attesa di capire se finalmente tale porta verrà adottata sulla generazione successiva, entra in gioco Ken Pillonel con un progetto che pone rimedio alle mancanze di Apple: le sue AirPods Pro con USB-C sono ormai famose in Rete e se già in precedenza l’autore della mod aveva offerto tutte le informazioni necessarie per realizzare PCB e custodia custom, questa volta si è spinto oltre.

Questa nuova mossa potrebbe far cambiare idea a quanti si erano limitati a guardare il progetto senza farsi venire strane idee per via delle difficoltà tecniche che presenta. Sì, perché dal momento che finora nessuno è stato abbastanza ambizioso da mettersi a produrre in serie il PCB, Pillonel ha scelto di fare da sé: ne offrirà una quantità limitata, semplificando di molto la vita a chi vorrà intraprendere quest’avventura.

Gli utenti interessati dovranno munirsi di mano ferma per aprire la custodia delle AirPods Pro senza distruggerla ed effettuare la procedura di swapping, inserendo il PCB custom con USB-C al posto di quello originale Apple con porta Lightning. È bene precisare come la mod funzioni soltanto con le Apple AirPods Pro, non invece con le più nuove AirPods Pro 2. Date un’occhiata al video e fateci sapere se sareste interessati a mettere in atto un progetto del genere.

