Anche DAZN partecipa agli sconti di San Valentino con una nuova promo disponibile da oggi, 9 febbraio, che rimarrà a disposizione degli interessati fino al 14, termine ultimo per approfittarne. DAZN STANDARD è la formula d’abbonamento coinvolti; per i dettagli, i costi e per sapere come attivarla seguiteci.

DAZN costa meno con la promozione di San Valentino

A poco più di un mese dai cambiamenti apportati ai piani STANDARD e PLUS per i nuovi clienti, e dalla disponibilità della nuova formula senza calcio nota come START, DAZN torna a stuzzicare gli utenti con una promozione lanciata in occasione del periodo di San Valentino.

DAZN STANDARD è in offerta a 20,99 euro al mese (invece di 29,99 euro) per le prime 12 mensilità, promozione attivabile da oggi, 9 febbraio, a martedì 14 febbraio 2023.

C’è da sapere che questa offerta di San Valentino è attivabile solo dal sito web (quindi non dall’app DAZN per dispositivi mobili) pagando tramite carta di credito, di debito o attraverso PayPal. Sottolineiamo pure che non consente di mettere in pausa l’abbonamento annuale (se interessati, qui vi spieghiamo come fare).

Comunque, per maggiori dettagli e per attivare direttamente la promozione di DAZN disponibile per San Valentino, quello che segue è il link su cui fare riferimento.

Attiva DAZN a 20,99€ al mese per i primi 12 mesi anziché 29,99€. Offerta speciale valida fino al 14 febbraio

