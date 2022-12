DAZN annuncia Start: un nuovo pacchetto dedicato a tanti sport ma privo di calcio e destinato a tutte quelle persone che non ne sono interessate ma vogliono comunque usufruire dei contenuti sportivi dell’azienda senza però dover pagare il prezzo pieno dell’abbonamento.

DAZN Start va ad accontentare le richieste di una buona fetta degli utenti della piattaforma di streaming per un pacchetto dedicato che ponesse sotto i riflettori tutti gli altri sport: Start sarà caratterizzato da un’offerta multisport che, in concomitanza del lancio, si arricchisce di ulteriori contenuti grazie all’accordo di subdistribuzione stretto con ELEVEN Sports il quale porta in dote tutto il basket italiano e le migliori partite di Eurolega ed Eurocup. In aggiunta, sul pacchetto principale verrà resa disponibile una selezione delle migliori partite di Serie C.

Peraltro, DAZN è attualmente in attesa della finalizzazione dell’acquisizione di ELEVEN Sports e, per accorciare le tempistiche, ha optato un accordo tra le due parti in modo da integrare in tempi brevi i contenuti dell’emittente nel ventaglio di sport offerti.

Tutti gli sport disponibili con il pacchetto DAZN Start

Ricapitolando, in virtù di questa unione i principali sport a disposizione nel pacchetto DAZN Start saranno: NFL, UFC e il meglio delle arti marziali miste internazionali e le discipline sportive offerte dai canali Eurosport HD 1 e HD 2 quali tennis, ciclismo, volley e atletica, tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai, il meglio del basket europeo con i migliori incontri di Eurolega ed Eurocup e il rugby con il Peroni Top10 (la massima competizione dei campionati italiani di rugby a 15 maschile) in arrivo nei prossimi mesi così come molti altri sport.

“Arricchire la nostra offerta in app con nuovi sport come il basket, e completare l’offerta del calcio anche con la Serie C non fa altro che rafforzare il nostro impegno di portare la passione per lo sport a un numero sempre crescente di tifosi. Abbiamo l’ambizione di diventare la principale destinazione degli appassionati di sport e vogliamo perseguirla” ha affermato Stefano Azzi, Ceo DAZN Italia, in sede di presentazione.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo pacchetto DAZN Start costerà 12,99 euro al mese e sarà disponibile “nei prossimi mesi” facendo felici molti amanti dello sport a tutto tondo. Il piano prevederà la possibilità di registrare fino a 4 dispositivi, contro i 6 del piano Standard e i 7 del piano Plus (a partire da gennaio) i quali, attualmente, si attestano sui 29,99 e 39,99 euro al mese rispettivamente.

Qualora voleste iscrivervi a DAZN vi basterà cliccare sul seguente link:

Iscriviti a DAZN

Potrebbe interessarti anche: Cosa guardare su Apple TV+ a dicembre? Le novità tra film, serie TV e originals