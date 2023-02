Oltre al Dragonfly Pro Chromebook annunciato nelle scorse settimane e alla vagonata di novità presentate al CES 2023, HP svela una altro paio di notebook che arricchiscono la propria famiglia di dispositivi economici pensati per l’apprendimento. Si chiamano HP Pro x360 e HP Fortis x360, il primo con Windows, il secondo con ChromeOS, ma entrambi sono dei convertibili dotati di schermi touchscreen e di specifiche consone alla fascia bassa del mercato. In attea del loro arrivo sul mercato italiano, previsto per la prossima primavera, scopriamoli meglio nei dettagli.

Caratteristiche tecniche di HP Pro x360 e Fortis x360

Partiamo dal più economico dei due, HP Fortis x360, il notebook dotato del sistema operativo di Google, ChromeOS come anticipato. Si tratta di un Chromebook che si presenta con un display IPS touchscreen da 11,6 pollici di diagonale con risoluzione HD, protetto da Corning Gorilla Glass.

Sotto il cofano ci sono i chipset Intel Jasper Lake Pentium N4500, N5100 o N6000 affiancati da 4 o 8 GB di RAM di tipo LPDDR4X e da 32 o 64 GB di memoria interna di tipo eMMC.

HP Fortis x360 è dotato di una webcam HD, di due porte USB C e di altrettante USB A, di un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni, di Bluetooth e Wi-Fi 6. La batteria è da 47 Whr e, secondo quanto dichiarato, può garantire fino a 11 ore di autonomia.

Il modello con Windows, HP Pro x360, è un pochino superiore e arriva invece con un quantitativo superiore di RAM, 16 GB, e di storage: ci sono due opzioni con SSD PCIe NVMe da 128 o 256 GB che si aggiungono alla configurazione di base da 64 GB (eMMC).

Si segnalano delle differenze anche per quanto riguarda i chipset: qui troviamo dei Intel N100 o N200. Lo schermo è invece lo stesso pannello da 11,6″ touchscreen IPS con luminosità di 250 nit.

Per il resto, HP Pro x360 è dotato di due altoparlanti, di una webcam a 720p, di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e delle seguenti porte: due USB A, una USB C e di un ingresso jack audio da 3,5 per collegare le cuffie o il microfono. La batteria, infine, ha una capacità di 42 Whr quindi un pochino inferiore rispetto al suddetto, anche se HP non si sbilancia in termini di autonomia effettiva.

Prezzi e disponibilità di HP Pro x360 e Fortis x360

HP Pro x360 e Fortis x360 sono stati annunciati per il mercato italiano sì, ma saranno disponibili dalla primavera. Non conosciamo perciò i prezzi, nonostante possiamo già farci un’idea con le cifre relative al mercato statunitense: HP Pro x360 parte da 479 dollari mentre il Chromebook HP Fortis x360 costa 339 dollari nella versione base. In ogni caso, vi aggiorneremo con tutti i dettagli a tempo non appena ne sapremo di più.

