Il team di sviluppo di WhatsApp ha recentemente rilasciato il nuovo aggiornamento alla versione 23.2.75 della propria app per il sistema operativo iOS di Apple.

Tramite questo aggiornamento, gli utenti che eseguono la popolare app di messaggistica istantanea su un iPhone avranno la possibilità di creare il proprio Avatar.

WhatsApp per iOS: arrivano gli Avatar

Da poche ore è in distribuzione un nuovo aggiornamento per WhatsApp sul sistema operativo iOS; l’aggiornamento fa seguito a quello rilasciato un paio di settimane fa che aveva introdotto alcune comode scorciatoie per la gestione dei gruppi.

Il nuovo aggiornamento dell’app arriva tramite l’App Store e porta, come detto, WhatsApp alla versione 23.2.75, introducendo per tutti gli utenti la possibilità di creare il proprio Avatar, funzionalità fortemente voluta da Meta (che strizza l’occhio al metaverso) e già implementata anche su altre app del gruppo come Facebook. Fino ad oggi, la funzionalità era presente solo per i (pochi) fortunati che provavano le versioni in anteprima dell’app.

Di seguito, riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento, direttamente dall’App Store:

È ora possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo. Vai su Impostazioni > Avatar per iniziare.

Scorri verso sinistra nella fotocamera di WhatsApp per registrare video senza dover tenere premuto.

Controlla chi può vedere quando sei online: vai su Impostazioni > Privacy e seleziona “Ultimo accesso e online”.

Ora puoi condividere immagini, video e documenti nelle chat di WhatsApp trascinandoli da altre app (es. Safari, Foto, File).

Ora è possibile annullare l’azione “Elimina per me” entro qualche secondo.

Come sfruttare la funzionalità

La sezione “Avatar” è stata implementata all’interno delle Impostazioni di WhatsApp per iOS (è la prima voce subito sotto i dettagli del profilo (come mostrato nella prima immagine della galleria condivisa poco sopra).

Dopo avere configurato il proprio avatar, un utente potrà inviare in chat gli adesivi che fanno parte di un nuovo pacchetto di adesivi generato direttamente da WhatsApp sfruttando l’avatar stesso; inoltre, è possibile impostare l’avatar come immagine del profilo.

Al fine di ricevere la nuova funzionalità, è fondamentale che gli utenti aggiornino WhatsApp sui propri iPhone attraverso l’App Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite questo link). Nonostante l’ultimo aggiornamento installato, alcuni utenti potrebbero ancora non ritrovare la funzionalità: l’abilitazione, infatti, avviene via server in maniera graduale.

Potrebbero interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp