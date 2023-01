Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e con la versione 23.1.75 dell’app dedicata ai dispositivi basati su iOS ha aggiunto alcune comode scorciatoie per la gestione dei gruppi.

Le novità della versione 23.1.75 di WhatsApp per iOS

Questa nuova funzionalità a cui facciamo riferimento, che si va ad aggiungere a quelle già introdotte con tale versione dell’app, è riservata agli amministratori dei gruppi, che potranno così contare su alcune scorciatoie per compiere rapidamente e semplicemente determinate azioni.

Le nuove scorciatoie semplificano alcune interazioni tra gli amministratori dei gruppi e i relativi membri e possono rivelarsi comode soprattutto in quelli più grandi (ricordiamo a tal proposito che ora WhatsApp supporta fino a 1.024 partecipanti).

Così come viene mostrato da queste immagini, i numeri di telefono sono ora evidenziati negli eventi di gruppo (per esempio quando i membri si uniscono o lasciano un gruppo) e quindi sarà possibile interagire con loro.

Se si tocca e si tiene premuto un numero di telefono, si potranno utilizzare nuove scorciatoie che includono la possibilità per gli amministratori del gruppo di chiamare e chattare rapidamente con i membri in privato, aggiungere partecipanti del gruppo alla propria rubrica e copiare i loro numeri di telefono, il tutto senza la necessità di navigare attraverso la schermata delle informazioni del gruppo per trovare le informazioni del contatto desiderato.

Come scaricare le nuove versioni dell’applicazione per iOS

Se desiderate provare le novità introdotte in WhatsApp per iOS non dovete fare altro che aggiornare l’app all’ultima versione tramite l’App Store utilizzando questo link.

Chi desidera spingersi oltre e vuole sperimentare tutte le novità prima che arrivino in futuro anche nelle versioni stabili può fare affidamento sul programma TestFlight beta (trovate la pagina dedicata qui).

