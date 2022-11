A due settimane dall’annuncio di una nuova collaborazione con Samsung per integrare i propri prodotti in SmarThings, Aqara annuncia il suo piano relativo al supporto di Matter, relativo sia ai propri dispositivi già in commercio che ai nuovi.

Non è un mistero che la nota azienda del settore smart home sia da tempo impegnata a supportare tale standard universale, lavorando con nomi importanti quali Apple, Samsung e Google per accelerare sul programma e far sì che Matter diventi presto una realtà, da circa un mese disponibile ufficialmente in versione 1.0.

Comunque, si parte già dal mese prossimo, da dicembre 2022 con Aqara Hub M2 grazie a un aggiornamento firmware che sarà distribuito via OTA (over the air), e che permetterà, a seguire, a più di 40 dispositivi Zigbee di diventare compatibili con Matter.

I dispositivi di Aqara compatibili con Matter

Hub M2 sarà il primo dispositivo a supportare Matter, come anticipato, il primo di una lunga fila di prodotti che, di qui ai prossimi mesi, lo seguiranno similarmente, con aggiornamenti OTA dedicati da installare. È questo il caso di Hub M1s e M1s Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3, Camera Hub G2H Pro, fra gli altri. Ma, come dicevamo, simili update l’azienda è pronta a distribuirli anche per oltre 40 dispositivi Aqara Zigbee, fra cui termostati, sensori per le tende, controller di vario tipo e altro ancora.

A seguire l’elenco pubblicato da Aqara, relativo solo ad alcuni dei prodotti che saranno compatibili con Matter e quindi collegabili e gestibili anche con dispositivi di terze parti che supportano questo stesso standard.

Door & Window Sensor

Temperature & Humidity Sensor

Motion Sensor and Motion Sensor P1

Vibration Sensor

Smart Wall Switch (US)

Smart Wall Switch H1 EU

Smart Plug (US & EU)

Single Switch Module T1

Wireless Mini Switch

Wireless Remote Switch H1

Wireless Remote Switch (Single & Double Rocker)

Radiator Thermostat E1

Roller Shade Driver E1

Curtain Driver E1

Roller Shade Controller (Zigbee 1.2) L

LED Bulb e LED Bulb T1 (Tunable White)

Per inciso, qui c’è la lista completa, lista che sarà sempre più ricca di prodotti basati sulla tecnologia di rete Thread, compresi Aqara Hub M3 e i nuovi sensori per porte e finestre e del sensore di movimento (P2), che saranno rinnovati nel design e nel software (supporto a Matter compreso) e arriveranno nei primi mesi del 2023.

A corredo di tutto questo, l’azienda annuncia inoltre che la stessa app Aqara Home sarà aggiornata per supportare i dispositivi di terze parti compatibili con Matter. Dunque, un passo importante per il produttore, a cui gli faranno eco tante aziende grandi e piccole del settore smart home.

