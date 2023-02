L’azienda tech protagonista delle ultime ore è senza dubbio Samsung, che si è presa tutta la scena tech soprattutto grazie ai nuovi Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra ufficializzati nella serata di ieri. Ma non sono certo passati inosservati i Samsung Galaxy Book3, la nuova serie di portatili di fascia alta, fra cui spicca decisamente Ultra.

Un nome che suona familiare ai fedelissimi del marchio sudcoreano, che già dalle prime indiscrezioni emerse negli scorsi mesi faceva ben sperare. Quelle promesse sono state senz’altro mantenute, quantomeno a giudicare dalle specifiche tecniche che ci permettono senza remore di chiamare all’appello un certo qual MacBook Pro come metro di paragone.

E allora prima di toccarlo con mano (sì, proveremo presto proprio la versione più pepata) ci sembra quantomai calzante fare un paragone tecnico fra Samsung Galaxy Book3 Ultra e MacBook Pro 16 2023, beninteso guardando alle configurazioni più spinte: da una parte i9 H con RTX 4070, dall’altra Silicon M2 Max.

Samsung Galaxy Book3 Ultra vs MacBook Pro 16 M2 Max: le caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Book3 Ultra è stato presentato ieri sera, MacBook Pro 16 con M2 Max Apple lo ha ufficializzato pochi giorni fa. Questo per dire che sono prodotti appena arrivati sul mercato, e che non abbiamo ancora avuto modo di provare per questo. Accontentiamoci per ora di un confronto tecnico, cioè basato sulle specifiche indicate dai produttori sulla carta, per molti versi già abbastanza per chiarirsi un po’ le idee.

Sono entrambi dei notebook dedicati ai professionisti, ai content creator e a tutte quelle persone alla ricerca di macchine prestazionali che possano supportare carichi di lavoro importanti. Lato software? Evitiamo la questione macOS vs Windows per ovvi motivi di spazio. Sono pensati per giocare? Nulla lo vieta, ma non chiedetegli troppo, perché per quegli scenari sarebbe meglio puntare su altro (qui c’è la nostra selezione dei migliori notebook da gaming, per approfondire).

Ma partiamo dagli schermi. Samsung Galaxy Book3 Ultra vanta un pannello Dynamic AMOLED 2X da 16″ con rapporto di forma 16:10, con 500 nit di luminosità di picco in HDR e 400 standard. La risoluzione è 3K (2880 x 1800 pixel), la copertura dello spazio colore DCI-P3 è pari al 120% e la frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz.

Tecnologia mini-LED per il display del MacBook Pro 16 2023, un pannello che Apple chiama Display Liquid Retina XDR che misura 16,2 pollici di diagonale, con refresh rate fino a 120 Hz (ProMotion) e offre una risoluzione nativa superiore al Samsung con 3456 x 2234 pixel (il rapporto di forma è un 16:10, più i pixel necessari per coprire lo spazio del notch). Maggiore anche la luminosità: 500 nit standard, 1000 nit costanti XDR e 1600 nit di picco con contenuti HDR.

Approcci ancor più differenti andando a esaminare CPU, GPU e memorie. Samsung Galaxy Book3 Ultra monta le tecnologie più recenti di Casa Intel e NVIDIA: la configurazione più ricca monta infatti un Intel Core i9-13900H, una CPU a 14 core (di cui 6 P e 8 E), a 20 thread, da 45 W di base, con 24 MB di cache e frequenza massima di 5,40 GHz. Al suo fianco c’è una GPU dedicata, una NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, 32 GB di RAM LPDD5 e SSD PCIe da 512 GB, configurabile anche con 1 TB e con in più lo slot di espansione aggiuntivo.

MacBook Pro 16 2023 arriva invece con un chipset progettato da Apple basato su ARM: Silicon M2 Max dotato di una CPU a 12 core (8 P e 4 E) affiancato da una GPU a 38 core con Neural Engine a 16 core e 400 GBps di banda di memoria. Anche lui arriva con 32 GB di memoria unificata (configurabile fino a 96 GB) e con un’unità SSD da 1 TB (fino a 8 TB) non espandibile.

Essendo dei notebook dedicati ai professionisti, la questione relativa alle porte disponibili è cruciale. Samsung Galaxy Book3 Ultra è dotato di due USB C / Thunderbolt 4, di una USB Type-A, di una HDMI 2.0, di un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono e di uno slot per schede microSD.

MacBook Pro 16 ha una porta USB C / Thunderbolt 4 in più (3 in totale), l’HDMI 2.1 (anziché 2.0), in ingresso jack audio da 3,5 mm compatibile con cuffie ad alta impedenza, il lettore di schede SDXC e la porta MagSafe 3 per la ricarica.

Se Samsung non ha al momento dichiarato nulla in quanto a supporto video, da segnalare che il MacBook supporta fino a 4 monitor esterni (3 con risoluzione 6K a 60 Hz via Thunderbolt e un monitor esterno fino a 4K a 144 Hz via HDMI), oppure fino a 3 (un massimo di 2 monitor esterni con risoluzione 6K a 60 Hz via Thunderbolt e un monitor esterno con risoluzione fino a 8K a 60 Hz oppure un monitor esterno con risoluzione 4K a 240 Hz via HDMI). Per inciso, aggiorneremo la pagina con le specifiche relative non appena ne sapremo di più.

Per il resto, la videocamera è in entrambi i casi a 1080p, i trackpad enormi, presente anche il Wi-Fi 6E. Ma fra le altre differenze, oltre alla tastiera retroilluminata con tastierino sul Galaxy Book, senza sul MacBook, è necessario sottolineare anche la versione relativa al Bluetooth, 5.1 sul primo, 5.3 sul secondo e il sistema audio: Galaxy Book3 Ultra ha un sistema a quattro altoparlanti AKG con una coppia di Woofer Max da 5 W e due tweeter da 2 W; MacBook Pro 16 monta un impianto a sei altoparlanti.

Chiudiamo con le batterie. Il notebook di Samsung ne monta una da 76 Wh che si ricarica a 100 W tramite USB C con il caricabatterie incluso; il portatile di Apple integra invece una batteria da ben 100 Wh, ricaricabile a 140 W con l’alimentatore incluso. Se del primo non conosciamo al momento i valori dichiarati relativi all’autonomia, MacBook Pro 16 M2 Max promette fino a 22 ore di riproduzione video nell’app Apple TV che scendono a 15 per la navigazione web in wireless. Anche in questo caso aggiorneremo l’articolo coi valori dichiarati da Samsung il prima possibile.

Samsung Galaxy Book3 Ultra vs MacBook Pro 16 M2 Max: design e dimensioni

Moderno Samsung, classico Apple; potremmo fermarci qui. Non lo facciamo perché visto che si tratta di un confronto tecnico, è necessario sottolineare le differenze, anche di approccio. Samsung ha preferito le linee più taglienti e affusolate, per così dire a cuneo, che rendono Galaxy Book3 Ultra a prima vista meno ingombrante e sottile. Le cornici del display sono ridotte all’osso, la costruzione è interamente in alluminio (colorato grafite), con trackpad (enorme) spostato a sinistra per via del tastierino numerico.

MacBook Pro 16, come la precedente generazione, punta su linee più morbide, che lo fanno sembrare più spesso di quello che è realmente. C’è poi il notch fra gli elementi caratterizzanti che, anche per via dell’assenza di loghi sulla parte frontale, lo rende riconoscibile; oltre al solito trackpad di Apple, enorme ma qui posto al centro. La costruzione è anche in questo caso interamente in alluminio, ma aperta a due colorazioni: argento e grigio siderale.

Approcci differenti, che si traducono tuttavia in numeri simili. A parte il peso, decisamente maggiore per l’Apple, le dimensioni sono in linea:

Samsung Galaxy Book3 Ultra misura 35,54 cm di larghezza, 25,04 cm in profondità ed è spesso 1,65 cm ; pesa 1,79 kg ;

misura 35,54 cm di larghezza, 25,04 cm in profondità ed ; pesa ; MacBook Pro 16 con M2 Max misura 35,57 cm di larghezza, è profondo 24,81 cm e spesso 1,68 cm; pesa 2,16 kg.

Samsung Galaxy Book3 Ultra vs MacBook Pro 16 M2 Max: i prezzi

Siamo giunti alle conclusioni (ma niente opinioni per i motivi detti), e quindi ai prezzi. Samsung Galaxy Book3 Ultra in versione i9 H e RTX 4070 con 32 GB di RAM e SSD da 512 GB costa 3.499 euro. MacBook Pro 16 con M2 Max con 32 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB viene 4.249 euro di listino.

750 euro in più di listino non sono pochi, ma ci balla in primis la differenza relativa all’unità SSD, che per fortuna sul notebook di Samsung può essere eventualmente aggiornata grazie allo slot di espansione. Ma non appena ci arriverà (proveremo la versione più pregiata, come dicevamo) sapremo meglio dirvi di più sul valore di un notebook decisamente allettante.

Comunque, il MacBook, essendo arrivato prima sul mercato, è già disponibile, mentre bisogna aspettare il 14 febbraio 2023 per poter ordinare Galaxy Book. Vi lasciamo ai link diretti per acquistarli entrambi su Amazon.

