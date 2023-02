Revolut ha lanciato il nuovo piano di abbonamento Ultra, riservato ai clienti di Regno Unito e Unione Europea che hanno uno stile di vita di alto livello e intendono avere soluzioni più funzionali in questo particolare ambito. Il debutto del nuovo piano è previsto per la prossima primavera, ma sono già state inaugurate le liste d’attesa, invitando gli interessati ad aderirvi. Chi lo farà potrà anche contare su un 5% di cashback sugli acquisti effettuati nel primo mese con la nuova soluzione.

Ultra, la nuova soluzione Revolut: di cosa si tratta?

Il nuovo piano Ultra di Revolut va a configurarsi alla stregua di una soluzione di alta gamma, una vera e propria ammiraglia tra quelle proposte dall’app finanziaria globale. Chi deciderà di aderirvi, avrà accesso ad una serie di privilegi e vantaggi nei settori viaggi e lifestyle. Se altri sono ancora da annunciare, sono già dati per sicuri l’accesso gratuito alle lounge, il cashback e commissioni estremamente limitate sui prodotti di investimento proposti dall’azienda britannica.

I clienti che hanno già sottoscritto i piani Premium e Metal sono invitati a unirsi alla lista d’attesa in maniera da garantirsi un accesso anticipato a Ultra. Tutti i clienti possono però accedere all’offerta cashback del 5% iscrivendosi alla lista d’attesa, nel caso in cui passino ad Ultra entro sette giorni dall’invito. Il cashback potrà essere esercitato sugli acquisti condotti tramite uso di carte fisiche o virtuali, ma l’importo totale riscattabile sarà collegato, e limitato, al prezzo del piano mensile.

È stata Tara Massoudi, General Manager Premium Products, a rilasciare il suo commento sulla nuova iniziativa di Revolut, ricordando che molti clienti sono interessati a prodotti finanziari maggiormente convenienti. Un ambito in cui rientrano in particolare consumatori ad alto reddito, persone in carriera intenzionate a costruire un reddito passivo costante e a godersi la vita, aggiornandosi sulle ultime tendenze e viaggiando più volte nel corso dell’anno.

Ha quindi aggiunto: “Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti stiamo lanciando un abbonamento che offre la massima scelta e flessibilità nella gestione delle finanze. Non esiste un’offerta simile a quella che stiamo per lanciare in Europa e nessun altro player può vantare al momento un prodotto del genere. Abbiamo adottato un approccio originale per offrire una carta e un piano di abbonamento unici alle persone che amano viaggi ed esperienze di vita di alto livello.”

A proposito di Revolut

Revolut è l’app di pagamento la quale si propone di offrire lo strumento della carta prepagata mixandolo all’assenza di commissioni, ad un tasso applicato estremamente favorevole e ad una soluzione innovativa di trading che prevede anche la compravendita di criptovalute.

Disponibile nelle versioni per Android e iOS, l’app ha avuto grande successo a livello globale, tanto da varcare la soglia dei 25 milioni di utenti. Anche nel nostro Paese, ove l’azienda è riuscita a calamitare intorno alla sua proposta più di un milione di clienti, in appena tre anni di attività, garantendo servizi performanti come la possibilità di effettuare i pagamenti pagoPA senza alcun genere di commissione.

Attiva ora Revolut sul sito ufficiale in maniera sicura!

Leggi anche: La prima criptovaluta di Revolut: al lavoro per il token nativo RevCoin