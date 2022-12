Tra le tante funzionalità che hanno aiutato la sempre più forte accelerazione di Revolut nel nostro Paese, un posto di assoluto riguardo spetta a quella che consente ai clienti dislocati lungo la penisola, ormai oltre un milione, di saldare le proprie pendenze con la Pubblica Amministrazione senza dover versare alcun genere di commissione.

Grazie ai pagamenti pagoPA, questo il nome della funzionalità, gli utenti dell’azienda britannica hanno infatti la possibilità di regolarizzare la propria situazione relativa a tributi, imposte e rette senza alcuna necessità di doversi recare in qualche ufficio dislocato lungo il territorio nazionale, con conseguente risparmio di tempo e seccature.

La funzionalità era già stata messa a disposizione di coloro che sono dotati di un dispositivo iOS all’inizio dell’anno, riscuotendo l’approvazione degli interessati. Naturalmente anche coloro i quali dispongono di Android erano in attesa di poterne disporre, e ora sono finalmente in grado di poterlo fare.

Revolut, la procedura da seguire per i pagamenti pagoPA

Per avere la possibilità di effettuare i pagamenti pagoPA con Revolut anche sui dispositivi Android è necessario seguire una procedura la quale è comunque estremamente semplice. I passi che la compongono sono i seguenti:

effettuare l’ aggiornamento dell’app con l’ultima versione disponibile ;

; fare tap sull’icona contrassegnata dalla doppia freccia in modo da aprire il tab “Pagamenti”;

toccare il pulsante “ +Nuovo “;

“; selezionare la voce “ Avvisi pagoPA “;

“; scegliere il tipo di pagamento che si desidera effettuare;

aggiungere le informazioni necessarie per l’avviso oppure procedere alla scansione del codice QR , ove questi sia disponibile:

, ove questi sia disponibile: controllare tutti i dettagli e dare la propria approvazione all’effettuazione del pagamento.

Una volta effettuati i pagamenti pagoPA, le relative ricevute verranno archiviate e memorizzate nell’elenco delle transazioni, permettendo di conseguenza all’utente di poterle consultare ove se ne presenti il bisogno.

L’approdo dei pagamenti senza commissioni sull’app per Android è da considerare la logica conseguenza dell’impostazione che l’azienda sta cercando di portare avanti sin dall’inizio della sua attività, ovvero cercare di fornire alla propria clientela servizi sempre più convenienti, eliminando le commissioni ove i pagamenti siano relativi a tasse e balzelli di vario genere.

Da sottolineare come sino a questo momento ogni utente di Revolut dotato della funzionalità pagoPA per iOS abbia effettuato oltre 4 transazioni di media, con oltre la metà di queste operazioni per importi inferiori ai 50 euro. Un numero il quale è senz’altro destinato ad incrementarsi con la sua estensione ai clienti muniti di dispositivi Android.

Attiva ora Revolut sul sito ufficiale in maniera sicura con 3 mesi gratis

Leggi anche: Revolut Pro è il nuovo conto per professionisti: come funziona e che offre